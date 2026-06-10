日本眾議院前議長河野洋平逝世終年89歲　曾就二戰慰安婦問題道歉

日本傳媒TBS報道，曾任自民黨總裁、外務大臣、眾議院前議長等重要職位的河野洋平於6月8日逝世，終年89歲。他曾在90年代發表「河野談話」，就二戰期間日軍強徵韓國慰安婦表示衷心反省和道歉。



他屬堅持正視歷史、理性對華的一派，1993年8月，當時他擔任日本內閣官房長官，發表的「河野談話」極具重要性，他就日本在二戰期間日軍強徵韓國慰安婦表示衷心反省和道歉，但由於「河野談話」未經內閣議會通過便發表，因此在日本政壇內不無爭議。

「河野談話」與1995年的「村山談話」皆被視為日本反省二戰對外侵略歷史的標誌性事件，並作為日本政府正式立場被繼承至今。30年來，儘管「河野談話」為推動日本與中韓等國關係改善發展發揮積極作用，但在日本國內卻不斷遭到質疑、否定和架空。

尤其踏入21世紀以來，日本保守政治有右翼化之勢。日本政府對於「河野談話」及「村山談話」雖然表面上依然沿襲，但實則上卻不停淡化。

現任首相高市早苗早年更公然要求修正「河野談話」及「村山談話」。2021年，她競選自民黨總裁時接受日本媒體採訪，稱日本「歷史外交」過於軟弱，應建立跨部門機制對外發聲。日前，韓國總統李在明排除日韓擴大軍事合作關係的可能性，稱要加深合作，日方必須先真誠道歉，解決歷史遺留問題。

2024年7月1日，何立峰會晤河野洋平（新華社）

河野洋平多年來也積極在中日兩國奔走，支持交流，2024年7月時，他率團訪華，在北京會晤中國國務院副總理何立峰。據日媒稱，河野洋平會談中提及日本母子蘇州遇襲案，稱案件不應影響兩國貿易合作，同時要求中國查明疑犯動機。

日本共同社今年4月曾引述消息人士報道，由河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團擬於6月21至24日訪問北京，並展開協調。

日本放送協會（NHK）形容，河野洋平在自民黨內以「鴿派辯論家」著稱，他對修改憲法第九條（內容為永久放棄戰爭、不保持軍隊與交戰權等）持謹慎態度，致力於與中國和韓國發展睦鄰友好外交。

河野洋平1937年出生於神奈川縣平塚市，成長於政治世家，1967年接替父親河野一郎，競選神奈川縣第三選區眾議員，成功當選，並在之後連任14屆。至1993年，他所屬的自民黨在眾議院選舉落敗，他出任自民黨總裁，致力於重建該黨。2003年他當選眾議院議長，致力於與各國議會交流，最終於2009年退出政壇。

河野洋平的兒子河野太郎也有加入政壇，為日本前外相。