日本神戶有馬溫泉驚傳大火　神社3棟建築燒毀　酒店遊客急疏散

日本神戶知名溫泉鄉「有馬溫泉」6月9日晚間驚傳火災。神戶市消防局指出，有馬溫泉附近山區的「有馬稻荷神社」腹地發生火災，火光沖天，總計燒毀3棟建築，導致2名80多歲男女燒燙傷。受到火災影響，附近的飯店也緊急疏散旅客。所幸火勢目前已撲滅，警消人員正在調查起火原因等詳細狀況。



日本兵庫縣警方表示，當地時間9日晚間9點40分左右接獲民眾通報，稱神戶市北區有馬町的有馬稻荷神社附近起火燃燒。消防單位指出，共出動21輛消防車前往灌救，火勢約在4個半小時後撲滅。

有馬稻荷神社發生火災。（截取自YouTube@ANNnewsCH）

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不過這場火災造成神社境內的住宅、社務所以及倉庫共3棟建築全數燒毀。警方表示，84歲的宮司及83歲的妻子臉部等部位遭到燒傷，已被送醫治療，所幸兩人均無生命危險。

火災驚動溫泉街 飯店住客一度緊急避難

由於火場位於山區，距離有馬溫泉站僅約750米，不少入住有馬溫泉的遊客目擊火光與濃煙，引發一陣騷動。「格蘭度假村有馬公主飯店」表示，由於接獲火勢可能延燒的消息，一度通知遊客外出避難。

消防單位指出，共出動21輛消防車前往灌救。（截取自YouTube@ANNnewsCH）

消防與警方等相關單位於10日上午開始進行現場勘查，並正在調查這起火災的起火原因。

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