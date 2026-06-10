世界盃｜阿根廷熱身賽鬥冰島前　美斯等全體球員護照資料意外泄漏

阿根廷在星期三（6月10日）對陣冰島的世界盃熱身賽前，發生嚴重保安疏忽，全隊所有球員的護照詳細訊息，包括球星美斯（Lionel Messi）的資料都被泄露。



這些護照號碼被列在官方球隊名單上，本應在向媒體和公眾發布前進行模糊處理。但在阿拉巴馬州（Alabama）的喬丹—黑爾體育場（Jordan-Hare Stadium），這些訊息卻未經任何遮蓋就被散布出去。路透社已就此聯繫阿根廷足總和國際足協尋求回應。

最終，阿根廷在8.8萬多名觀眾面前以3比0贏得比賽。美斯在下半場後備登場後兩分鐘內就取得進球，標誌着他腿筋傷勢復原後的強勢回歸。

拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）接應美斯的直傳球後在禁區內被犯規，贏得十二碼。美斯冷靜主罰命中，將比分改寫為2比0。他也以38歲零11個月的年齡，成為阿根廷隊史最年長的進球者，比自1957年以來保持紀錄的安祖拉普拿（Angel Labruna）年長兩個月。

阿根廷將在6月17日在首場J組小組賽對陣阿爾及利亞，開啟他們的衛冕之旅。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

