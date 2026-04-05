世界盃｜C朗美斯幫Lego拍廣告　與麥巴比雲尼爭大力神盃｜有片

2026世界盃將於6月在美國、加拿大和墨西哥舉行。樂高（Lego）近日發布一條新廣告，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）、美斯（Lionel Messi）、麥巴比（Kylian Mbappé）和雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，又譯雲尼素斯）一同爭奪爭奪一座用樂高積木搭建的大力神盃。樂高已推出四名球星肖像的積木玩具，而影片則在網上獲得大量網民讚好。



樂高發布世界盃積木玩具的廣告影片：

2026年世界盃大有可能是C朗拿度和美斯最後一次參與世界盃，但他們聯手依然能夠引爆網絡。

他們兩人於麥巴比和雲尼斯奧斯出演了樂高全新的「人人都想分一杯羹」（Everyone Wants a Piece）廣告，宣傳為迎接今夏世界盃而推出的足球主題迷你積木系列。

廣告中，四位超級巨星圍坐在一張燈光昏暗的桌子旁，桌子中央擺放着一座用樂高積木搭建的世界盃獎杯。隨着桌子緩緩旋轉，每位球員都試圖將自己的迷你積木放在獎盃上，以示自己擁有世界盃獎杯。

然而，出人意料的是，他們誰也沒能成功。這時，一個小男孩突然出現在畫面中，將自己的迷你積木放在了獎盃上。

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梅斯在Instagram上分享了這段影片，並在配文中添加了#HonestlyIt’sNotAI（#這不是人工智能）的標籤。樂高也單獨發布了這段影片，並邀請了C羅、麥巴比和雲尼斯奧斯共同參與。短短一天內，美斯轉發的影片就獲得了2.15億的瀏覽量和2138萬次的點讚。