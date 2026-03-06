特朗普白宮見美斯　讚嘆：「頂住壓力贏得冠軍」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（3月5日）在白宮接見2025年美職聯（MLS）總冠軍國際邁阿密（Inter Miami CF）時，特別稱讚隊中巨星、阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西），直言其能頂住巨大壓力率隊奪冠「非常罕見且了不起」。



特朗普在致辭中向美斯表示：「你加盟時聲勢浩大，而你贏了。在承受著所有人都預期你贏的壓力下，你做到了，這是一項驚人的成就。」他還分享兒子巴倫（Barron Trump）得知美斯來訪時非常興奮，是其「超級球迷」。特朗普還笑問在場者巴西名宿比利（Pelé）與美斯誰更出色，現場一致指向美斯。

國際邁阿密共同擁有者馬斯（Jorge Mas）代表球隊致詞，並贈送特朗普一件印有「Trump」字樣及47號（象徵其為美國第47任總統）的粉色球衣。

美斯在2025賽季出場28次，貢獻29個入球及16次助攻，贏得MLS金靴獎並蟬聯年度最有價值球員（MVP），帶領球隊奪得隊史首座MLS總冠軍。他目前已獲得世界盃、美洲盃、歐聯及八座金球獎等榮譽。美斯與部分隊友接下來將備戰於今夏在美國、墨西哥及加拿大舉行的2026年世界盃，他將力助阿根廷衛冕。