特朗普稱勿再襲伊朗否則孤立無援　內塔尼亞胡：或不得不獨自應對

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月8日（周一）表示，他曾警告以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不要再對伊朗開戰，否則將陷入「孤立無援」境地。在美方的警告下，內塔尼亞胡在內閣會議上指，以色列或會失去美國支援。以色列執政黨利庫德集團（Likud party）周三則宣布，內塔尼亞胡將參加下屆大選。



綜合外媒報道，特朗普此前周日晚曾致電內塔尼亞胡，要求他不要對伊朗進行報復，但以色列仍在周一清晨對伊朗發動襲擊。特朗普隨後接受Axios訪問時稱，「我對他（內塔尼亞胡）說，『你最好小心點，否則你很快就會孤軍奮戰了』。」

截取自2026年6月7日一段影片的圖片顯示，伊朗向以色列發射飛彈，目標地點不明。（WANA via REUTERS）

內塔尼亞胡在周二晚間的內閣會議上警告各位部長，如果即將達成的協議未能滿足以色列的安全需求，以色列最終可能會不得不在沒有美國支持的情況下與伊朗對抗。

6月8日，內塔尼亞胡發表演說，表示暫時停火。（影片截圖）

內塔尼亞胡向部長們表示，「我們可能會面臨這樣的局面：我們將不得不獨自應對伊朗，沒有美國的支持，還要承擔所有相關成本，包括軍備和全球孤立。我們不想走到那一步，但我們知道我們有可能走到那一步。」