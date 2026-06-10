特朗普稱勿再襲伊朗否則孤立無援 內塔尼亞胡：或不得不獨自應對
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月8日（周一）表示，他曾警告以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不要再對伊朗開戰，否則將陷入「孤立無援」境地。在美方的警告下，內塔尼亞胡在內閣會議上指，以色列或會失去美國支援。以色列執政黨利庫德集團（Likud party）周三則宣布，內塔尼亞胡將參加下屆大選。
綜合外媒報道，特朗普此前周日晚曾致電內塔尼亞胡，要求他不要對伊朗進行報復，但以色列仍在周一清晨對伊朗發動襲擊。特朗普隨後接受Axios訪問時稱，「我對他（內塔尼亞胡）說，『你最好小心點，否則你很快就會孤軍奮戰了』。」
內塔尼亞胡在周二晚間的內閣會議上警告各位部長，如果即將達成的協議未能滿足以色列的安全需求，以色列最終可能會不得不在沒有美國支持的情況下與伊朗對抗。
內塔尼亞胡向部長們表示，「我們可能會面臨這樣的局面：我們將不得不獨自應對伊朗，沒有美國的支持，還要承擔所有相關成本，包括軍備和全球孤立。我們不想走到那一步，但我們知道我們有可能走到那一步。」
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