美國稱完成新一輪對伊朗打擊　德黑蘭：已反擊美軍｜最新

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言將「非常猛烈」打擊伊朗後，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）亦於6月10日表示，美軍中央司令部（CENTCOM）當晚將「十分忙碌」。伊朗媒體於當地11日淩晨報道，伊朗南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）等多地傳出爆炸聲，南部法爾斯（Fars）等地啟動防空系統。美國中央司令部隨後證實，已對伊朗展開自衛性打擊。



新華社報道，在美軍展開新一輪打擊後，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部表示，鑒於地區局勢動蕩，即日起霍爾木茲海峽對所有船隻關閉，包括油輪和商船，任何違規通行者都將成為打擊目標。伊朗革命衛隊（IRGC）稱，兩艘試圖非法穿越霍爾木茲海峽的違規船隻被擊中。不過，美軍中央司令部發布消息稱，伊朗稱霍爾木茲海峽已關閉的說法錯誤，商船仍在繼續進出。



【09:19】美國中央司令部（CENTCOM）在社交媒體發文，稱美軍已完成當日對伊朗最新一輪的打擊行動。

美國中央司令部在貼文中表示：「部隊對伊朗境內的軍事監視能力、通訊系統和防空設施發動了打擊。美國海軍陸戰隊、空軍和海軍的艦艇向對美國軍隊和途經該地區水域的國際商船構成威脅的伊朗目標發射了精確制導武器。」

2026年6月10日，美國海軍驅逐艦發射戰斧導彈，對伊朗發動新一輪打擊。 （X@CENTCOM）

【08:45】路透社報道，美國中央司令部6月11日在一份聲明中說，商船仍在霍爾木茲海峽自由通行，且沒有美國軍艦在霍爾木茲海峽遭到襲擊。此前，伊朗最高聯合軍事指揮部曾宣佈該海峽已對任何船隻關閉，另伊朗國家媒體稱，伊朗武裝部隊向海峽附近的美國船隻發射了導彈和無人機。

【08:41】據伊朗媒體報道，伊朗動用無人機襲擊了位於巴林的美軍第五艦隊，以回應美國對伊朗南部的襲擊。報道稱，第五艦隊「愛國者」導彈系統的通信天線和雷達設施成為攻擊目標。

伊朗革命衛隊發聲明表示，伊方打擊美軍在中東地區各軍事基地等18個目標。

以媒：以色列暫未參與美方打擊行動

美國中央司令部公布，於美國東部時間10日下午5點15分起，在總司令的指示下，對伊朗境內多個目標發動了新的自衛性打擊，此次行動是對伊朗持續不斷的無端侵略行為的回應。

雖然半島電視台（Al Jazeera）報道，以色列亦對伊朗發動打擊。但據以色列媒體引述消息人士稱，現階段以色列未參與美國對伊朗的打擊行動。

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）、伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）等報道，伊朗南部城市阿巴斯港（Bandar Abbas）、錫里克（Sirik）、米納布市（Minab），以及南部基什島（Kish Island）、格什姆島（Qeshm Island）、漢加姆島（Hengam）等地，於11日淩晨相繼傳出爆炸聲，南部法爾斯（Fars）等地啟動防空系統。

IRNA報道，阿巴斯港的機場和空軍基地附近，多次傳出爆炸聲。伊朗電視台稱，伊朗南部布什爾省（Bushehr）阿薩盧耶市（Asaluyeh）攔截了一枚巡航導彈。另外，伊朗邁赫爾通訊社稱，伊朗與美國軍隊在海上發生衝突，但未提供細節。

美防長預告：美軍當晚將「十分忙碌」

美國國防部長赫格塞思10日預告，美軍中央司令部當晚將「十分忙碌」，因美軍當晚將轟炸伊朗境內關鍵設施。他表示，美軍採取的任何行動，都旨在推進美國的軍事利益並增強外交地位，如果需要用炸彈來與伊朗「談判」，那美國就「用炸彈來談」。

美軍的新一輪行動，主要因一架美國陸軍阿帕奇（Apache）直升機日前被擊落而起，特朗普矢言美國必須做出回應。