北愛爾蘭難民傷人案引發抗議　警方出動水炮驅散縱火示威者｜有片

北愛爾蘭6月8日（周一）發生一宗持刀襲擊案，一名在英國獲難民身份的蘇丹籍男子涉嫌在貝爾法斯特持刀襲擊一名男子，導致後者重傷。事件導致當地9日（周二）晚爆發大規模反移民示威，抗議活動在10日持續發酵，有示威者縱火，當地警方則派出水炮車驅散示威者，場面混亂。



網上傳出警方使用水炮驅散示威者的影片：

據《英國廣播公司》報道，約200人在貝爾法斯特（Belfast）郊外的桑迪諾斯（Sandyknowes）聚集，並與警方發生衝突。

這群人聚集在桑迪諾斯環島附近，有人看到他們向警察投擲雜物並點燃垃圾桶。他們大多待在馬路上，但有時也有人闖入附近居民的車道。

有示威者在街上縱火：

早些時候，配備防暴裝備並使用水砲的警察將這群人驅離了道路。

據報道，有示威者向北愛爾蘭警察局​​（PSNI）的一排路虎汽車投擲磚塊和雜物，警方則部署水砲驅散人群。

在桑迪諾斯的空拍畫面顯示，警方動用水砲驅散人群。可以看到有人向警察投擲物品，可能是磚塊，之後才撤退。

據報道，持刀傷人事件發生後，一名男子身受重傷，目前正在醫院接受治療。一名30歲男子已被控謀殺未遂。

蘇丹籍男子Hadi Alodid在現場被捕，並於10日（周三）出庭受審。他已被還押候審。

英國內政部表示，疑兇獲准在英國居留至2028年。他於2023年入境英國，同年獲得難民身份。

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在全市爆發民眾上街抗議後，英國政界人士和警方呼籲民眾保持冷靜。一些居民反映，他們因膚色而成為攻擊目標。