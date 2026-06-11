日本三景「天橋立」驚現黑熊 游泳穿越景區遭麻醉捕獲｜有片
撰文：韓學敏
出版：更新：
日本京都府宮津市的觀光名勝、有日本三景之一的「天橋立」6月10日有黑熊出沒，一頭成年雄性黑熊闖入天橋立景區，不僅沿沙洲步行還一度游過海面進入附近住宅區，引發當地關注。經過數小時監控後，相關單位於晚間利用麻醉槍成功捕獲，所幸全程未造成人員傷亡。
據京都府警宮津署表示，黑熊體長約1.4米、重約100公斤，於周三下午4時半左右在天橋立松林附近被目擊，其後游過內海的阿蘇海逃逸，最終逃入宮津市江尻的雜木林並爬上樹。受京都府委託的民間業者於晚上10時40分左右以麻醉槍將熊制服後捕獲，隨即執行安樂死。
這次熊出沒期間，天橋立內約2.6公里路段一度臨時封閉，禁止通行。鄰近的中小學在11日上午要求學童由家長以私家車接送上下學，以確保安全。
天橋立是日本最具代表性的風景名勝之一，細長沙洲上生長著數千株松樹，蔚為奇觀，與宮城縣的「松島」、廣島縣的「宮島」並列為日本三景，每年吸引大批國內外遊客造訪。
近期，日本多地持續有野熊闖入市區的事件。有專家指出，氣候變化導致熊的天然食物減少，加上鄉村人口老化及廢耕地增加，令熊更敢於靠近人類聚居地覓食。目前，當地政府已解除封路措施，並呼籲居民繼續保持警惕。
熊出沒｜福島市4人遇襲受傷 CCTV曝黑熊狂撲男子一刻｜有片日本熊出沒｜岩手縣男警搜山遇襲受傷 現場發現「疑遭啃食女屍」日本市區再有熊出沒事件 現身仙台公寓一帶 當局設陷阱圖捕捉日本熊出沒｜黑熊連日現身福島市區 市首例「緊急槍獵」擊斃威脅