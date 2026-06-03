熊出沒｜福島市4人遇襲受傷　CCTV曝黑熊狂撲男子一刻｜有片

日本福島縣福島市6月2日發生熊襲擊事件，造成4人受傷。日媒隨後公布其中一人遇襲時的監視器畫面，可見福島製鋼公司的一名員工在廠區外遭黑熊狂追，甚至一度被撲倒在地。該黑熊目前仍未被捕獲，相信仍在事發地附近徘徊。



日媒福島中央電視台（FCT）報道，該監視器畫面由福島製鋼公司提供，事發時間為2日早上6時25分。

從影片可見，當時一名員工在工廠入口位置，驚見一隻黑​​熊迎面飛奔過來。前者隨即掉頭逃跑，但黑熊仍窮追不捨，最後將其撲倒在地。幸運的是，黑熊沒有繼續施襲，反而衝向旁邊的企業大樓。報道指，黑熊在橫衝直撞下，撞壞了一扇自動門。

公司後來證實，兩名分別為20多歲和60多歲男性員工在事件中受傷。據福島縣警方及消防，他們當日接報當地一個工廠有員工遭熊襲擊後，涉事現場附近再有兩人遇襲，包括一名80歲老婦居民及另一間公司的60歲男員工。

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日本《福島民報》報道，當局展開圍捕行動後，黑熊一度遭到麻醉槍擊中，但未出現明顯效果，牠至今仍在附近的工廠內徘徊，附近的中小學於3日停課，而福島製鋼的工廠則暫時關閉。