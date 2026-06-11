特朗普扮《火影忍者》鳴人惹惱動漫迷　逾2萬人聯署抗議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台上分享一段由AI生成的名為「謝謝你，總統特朗普」的音樂影片，期間一度將自己裝扮成《火影忍者》的主角漩渦鳴人。這條影片再次惹怒動漫迷們。此前，白宮發布涉及《龍珠》、《遊戲王》、《Pokémon》等熱門動漫的影片，已引發網民不滿，在請願網站Change.org上簽署請願書，呼籲「保護日本漫畫」。如今，請願書已有接近2.4萬人簽署。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台上分享一段由AI生成的名為「謝謝你，總統特朗普」的音樂影片，期間一度將自己裝扮成《火影忍者》的主角漩渦鳴人。這條影片再次惹怒動漫迷們。（Change.org）

特朗普在社交媒體平台上分享一段名為「人人都愛特朗普」的影片。影片中，特朗普不僅表演動漫《火影忍者》中的「影分身之術」，還玩滑翔傘、倚靠在比薩斜塔上、騎獅子及駱駝、騎電單車穿梭在印度街頭，甚至在月球上插旗。

特朗普團隊一直以來都大力利用AI生成自畫像，並將其視為一項刻意的策略。光是今年前四個月，特朗普就發布超過2,200條推文，平均每天近19條，內容涵蓋政治宣傳、表情包及AI生成的圖像等各方面。

此次影片中的部份歌詞如下：「無論我走到哪裏，他們都愛特朗普。在墨西哥，他們愛特朗普；在中東，他們愛特朗普；甚至在中國，他們也愛特朗普。」

除了特朗普本人，白宮白宮今年3月在一段影片中將《漫威》、《遊戲王》和《龍珠》的片段與美軍轟炸伊朗的畫面剪輯在一起。