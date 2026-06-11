烏克蘭無人機夜襲俄煉油廠　塞瓦斯托波爾燃油配給中斷

烏克蘭無人機於6月10日深夜襲擊俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區的阿菲普斯基煉油廠，引發廠區大火。該煉油廠是俄羅斯南部最大煉油廠之一，年設計產能超過600萬噸，產品供應包括俄軍在內的多個用戶。地方當局表示，火災由無人機碎片墜落引起，3人在鄰近地區受傷，目前火已撲滅。



同一晚，俄軍對烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州的巴甫洛赫拉德與扎波羅熱核電站發動襲擊，造成變壓器損壞，外部電力供應中斷。襲擊共導致12人受傷，一棟多層住宅樓起火受損。傷者包括一名13歲男童及多名成年人，一名75歲老婦重傷入院。

2026年6月10日，烏克蘭派出無人機襲擊俄佔克里米亞的塞瓦斯托波爾（Sevastopol）（Government of Sevastopol/Handout via REUTERS）

在俄佔克里米亞的塞瓦斯托波爾（Sevastopol），燃油短缺危機持續惡化。由莫斯科任命的市長拉茲沃扎耶夫表示，因油罐車無法進入該市，燃油配給券暫時無法兌現，公共交通及緊急車輛獲優先供油。此前，烏克蘭對俄佔馬里烏波爾港口及連接赫爾松與克里米亞的橋樑發動打擊，癱瘓關鍵補給路線。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間講話中表示，烏克蘭無人機的打擊範圍已覆蓋俄羅斯邊境地區及佔領區全境，並誓言將繼續擴大打擊能力。俄羅斯國防部則宣稱，一夜之間擊落330架烏克蘭無人機。