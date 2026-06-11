中國稀土出口管制持續　美企獲取關鍵礦產困難　短期難尋替代方案

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）歷史性訪華後，5月20日，中國商務部解讀中美經貿磋商初步成果，對於稀土出口管制事宜表示，中美經貿團隊就有關出口管制問題進行了充分溝通交流，雙方將共同研究解決彼此合理合法關切。中國政府依法依規對稀土等關鍵礦產實施出口管制，對合規、民用的許可申請予以審核。中方願與美方一道共同為促進兩國企業互利合作、保障全球產業鏈供應鏈安全穩定創造良好條件。



據路透社6月10日，美中貿易全國委員會（USCBC）周三在一份報告中指出，美國企業從中國獲取關鍵礦產「取得了一些進展」。但其同時稱，受出口管制與審批許可延誤影響，部分稀土元素仍然「幾乎無法從中國獲得」。

2026年3月24日，在中國國家博物館舉辦的中國製造業成就展上，釹鐵硼磁粉和稀土永磁材料在稀土元素生產展區展出。（Reuters）

USCBC會長譚森（Sean Stein）在接受路透社採訪時透露，對高温航空航天和國防應用至關重要的釤鈷磁體，以及釔和鎘，仍是美國公司難以獲取的礦物。

USCBC擁有270多家在華經營的美國會員企業。據報道，這項面向會員企業的年度調查於特朗普訪華前的2月、3月進行。數據顯示，38家受影響企業中，29%的公司表示正着手轉向中國以外的關鍵礦物供應商，另有47%的企業正在尋覓替代渠道，但尚未找到可行方案。

美方報告稱，「企業對長期穩定獲取相關礦產資源的信心依舊不高。」

但談及企業尋求替代渠道，譚森也坦言，特朗普政府正全力推動恢復美國及其盟友國家的礦產供應鏈，但即便美方多措並舉，未來三年內也難以徹底解決礦產供應短缺難題。

USCBC報告截圖

USCBC發布在官網的「2026年度中國商業環境調查」報告指出，美國企業建立新的供應鏈，尋求技術和商業方面都可行的替代方案，「將耗時數年且需要政府支持」。

報告作者、USCBC副會長凱爾．沙利文（Kyle Sullivan）還表示，由於中國同時在稀土開採與深加工兩大環節佔據主導地位，美方不僅難以獲取稀土原礦，就連成品稀土磁體的穩定採購也舉步維艱。

譚森補充說：

這正是（美國）國會介入的完美時機，因為這個問題無法僅靠特朗普政府獨自解決。

過去幾年，美國不斷高調推動所謂「關鍵礦產外交」，試圖在全球範圍內構建繞開中國的供應鏈體系。自2023年以來，從中亞到拉美、再到非洲，美國陸續與多個國家簽署了關鍵礦產合作諒解備忘錄。雖然外交活動頻繁，但幾年過去，這些協議在實際推進過程中卻普遍落地困難。

許多此類協議始終未能超越表面功夫。 美國《福布斯》雜誌

美國《福布斯》雜誌網站6月4日發文直言，美國政策宣示的速度遠遠超過了項目實施進度，融資支持、加工能力建設、物流基礎設施以及下游產業發展均明顯滯後。合作方政府和市場都越來越清楚地看到，美方言辭與實際投入資金之間存在着巨大的差距。

文章指出，目前美國的關鍵礦產戰略仍遵循的是「礦產優先」的思路，即從所謂「友好國家」獲得更多原材料供應，以削弱中國在關鍵礦產加工環節的市場影響力。

按照其邏輯，隨着更多礦石資源在「友好國家」開發，上游供應多元化將逐步推動當地建設精煉設施和相關產業鏈，從而形成新的工業生態系統。

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然而，問題在於礦業開發不僅是礦山建設本身，還需要鐵路、港口、加工設施、出口融資、發電、供水和長期採購協議等配套條件。沒有這些基礎設施和產業支撐，新礦山往往難以擺脱對現有體系的依賴。相比之下，中國幾十年來在關鍵礦產上建立的是一個完整的生態系統。

5月28日的中國外交部例行記者會上，今日俄羅斯記者提問，近日，中國駐美國大使館在海外社交媒體賬號發布了一張圖片，稱中方將依據國內法規對稀土金屬實施出口管制。但根據此前中美雙邊達成的協議，雙方曾約定這一限制措施暫停至2026年11月10日。請問中方為何決定提前啟動專項管制？

發言人毛寧回應表示，「據我了解，中國駐美國大使館轉發了中美經貿磋商的初步成果。中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展的態勢。」

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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