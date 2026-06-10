美伊再爆衝突 伊朗無人機襲中東美軍基地 中國促各方克制
撰文：林嘉敏
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以色列伊朗本週再次交火，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對內塔尼亞胡似乎勸阻無效，連帶美軍亦再次捲入戰火。在特朗普下令空襲霍爾木茲海峽附近地區後，伊朗派出無人機襲擊美軍在中東地區的多個基地。對此，中方表示，希望各方保持冷靜，盡早實現全面持久停火。
特朗普稱，伊朗9日在霍爾木茲海峽附近擊落美軍一架阿帕奇直升機（Apache），因此必須做出回應。隨後他下令對伊朗南部目標發動四小時空襲，重點打擊伊朗防空系統、雷達站等近20處設施，格什姆島（Qeshm Island）、錫里克（Sirik）、阿巴斯港（Bandar Abbas）等多地傳出爆炸。
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稱，作為對美國侵略的回應，伊方出動無人機與導彈，反擊約旦、科威特、巴林三國的美軍基地，其中針對約旦阿茲拉克基地（Al-Azraq Air Base）的F-35機庫、指揮中心等設施精準打擊。伊朗警告美方若再挑釁，將給予毀滅式回擊。
約旦、科威特、巴林軍方相繼報告指，已啟用防空系統攔截來襲目標，成功抵禦攻擊，未傳人員傷亡與設施重損。美方亦稱伊朗絕大多數彈藥遭攔截，暫無美軍損傷報告。
中國外交部發言人林劍6月10日主持例行記者會時，被問及對上述事件有何評論，林劍表示，中方對當前伊朗局勢深表關切，相關各方應保持冷靜克制，停止激化矛盾、升級局勢，採取切實措施緩局降溫，堅持通過政治外交途徑化解爭端，儘早實現全面、持久停火。
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