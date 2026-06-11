中方據報突取消兩場與歐盟高級會議　外交部回應：保持溝通

據英媒6月11日報道，中國在本月突然取消原定在北京舉行的兩場與歐盟的高級別對話，包括一場關於數碼問題的部長級討論，以及另一場由歐盟對外行動署副秘書長斯科格（Olof Skoog）出席的會議。



中國外交部發言人林劍11日回應時，未有承認或否認，稱「據目前我們了解，中歐雙方就相關對話保持著溝通」。

2026年2月26日，歐盟旗幟在在比利時布魯塞爾（Brussels）歐洲委員會總部外飄揚。（Reuters）

英媒引述知情人士指，中方在短時間內取消會議，並未給出理由，但此舉被視為對歐盟近期對華貿易政策轉趨強硬表達不滿。此前歐盟正醞釀一系列針對中國的措施，包括擬議的《工業加速器法案》，旨在限制中國產品參與公共採購及收購歐洲企業；更新網絡安全法以將華為等中國公司排除在電訊網絡及太陽能系統之外；以及威脅對中國商品加徵關稅。歐盟委員會上月稱，中歐每日貿易逆差達10億歐元，情況「不可持續」。

中方早前通過官方媒體發出警告，新華社評論指出，北京不希望與歐盟發生貿易戰，但若歐盟進一步針對中國企業或產品，將採取堅決反制措施。《環球時報》亦稱歐盟「不應也不能」與中國打貿易戰。與此同時，中國商務部副部長凌激本月初在布魯塞爾與歐盟官員舉行會談，雙方同意致力推動中歐貿易投資磋商機制取得務實成果。

目前，歐盟委員會表示被取消的會議「正在重新安排中」，並強調雙方接觸與對話仍在多個層面進行。歐盟領導人峰會將於下周在布魯塞爾舉行，屆時將討論對華政策。分析認為，中方此舉意在峰會前向歐盟各國領袖發出警示信號。