歐盟翻炒產能過剩指控等舉動激怒中國　中歐經貿摩擦加劇

歐洲本土產業競爭力日漸疲軟，貿易保護主義思潮持續抬頭，中歐經貿博弈隨之愈發激烈。



香港英文媒體《南華早報》5月22日報道稱，中歐貿易摩擦加劇之際，雙方官員預計將於下月開展關鍵會談。而當前歐盟正醞釀更強硬的對華貿易政策，不僅翻炒所謂「產能過剩」指控，還意圖限制中企參與歐盟補貼與政府採購市場，着力加固本土產業壁壘。中方已被歐盟一連串針對性行動激怒，並警告歐盟將在多個領域採取反制措施。

報道披露，中方官員計劃6月末訪問布魯塞爾，與歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）舉行關鍵談判。目前雙方貿易緊張關係正有不斷升級接近白熱化之勢。

2025年7月28日，比利時布魯塞爾，歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）出席記者會。（Reuters）

據知情人士確認，在此次會晤前，歐盟方面已就如何應對中國政策對其經濟造成的「產業衝擊風險」進行了多次高級別辯論。下周，歐盟委員會還將舉行關於對華政策的指導性辯論，貿易官員預計將主張推出新工具以應對所謂中國「產能過剩」的影響。

6月舉行的歐盟理事會會議也將把對華議題納入議程，參會的27個歐盟成員國領導人擬商議採取更強硬的對華態度。相關舉措或將促使歐盟頻繁啟用緊急貿易保障措施，並推行針對「產能過剩」的新型管控機制。

報道稱，早在喀麥隆世貿組織部長級會後，外界便預判中方官員將到訪布魯塞爾。《南華早報》4 月也曾報道，中方計劃在歐盟夏季休會前開啟此次行程。

近來，隨着歐盟推行旨在「抵消中國戰略影響」的新貿易和產業政策，雙方貿易摩擦不斷加劇。

在本月早些時候歐洲議會聽證會上，即將離任的歐盟首席貿易官員韋恩德（Sabine Weyand）渲染稱，世界「根本無法消化」中國產業模式造成的不平衡，中國佔全球工業產值的30%，預計2030年將升至45%，但僅佔全球消費的13%。

在這類指控的推動下，歐盟採取了一系列針對中國的立法措施。除擬議的新工具外，歐盟近期還公佈了一項產業政策，要求來自歐盟以外的市場領軍企業若想獲得當地補貼、進入政府採購市場或享受快速許可，必須滿足嚴苛條件。

有分析稱，這項政策雖未點名中國，但聚焦電動汽車、動力電池等中國具備優勢的高科技領域，勢必對中企經營造成影響。

與此同時，歐盟計劃修訂網絡安全法規，或將正式禁止相關中企設備接入歐盟通信網絡。

歐盟還出台新規，禁止將歐盟資金用於搭載中國逆變器的光伏、風電及儲能項目，該設備主要用於能源輸送調配。

根據日內瓦消息人士的說法，在20日世貿組織貨物貿易理事會會議上，中方代表嚴厲批評歐盟的《工業加速器法案》（IAA）和《網絡安全法案》（CSA），指控其違反全球貿易規則。中方指責歐盟將中國稱為「網絡安全風險」是「武斷行為」，同時批評其產業政策「歧視外國投資者」。

2025年7月24日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與歐盟理事會主席科斯塔（António Costa）和歐盟委員會主席烏爾馮德萊恩（António Costa）握手。（中國日報/路透社）

愈演愈烈的貿易分歧不止於此。

在上周歐盟於北京舉辦的一次活動上，歐方無端指責中方無視其訴求，而中方批評布魯塞爾奉行貿易保護主義。

在一個圍繞中歐貿易關係的激烈小組討論中，歐洲方面堅稱本土市場對中國商品保持較高開放度，這顯然未獲中方認同，雙方分歧顯著。

中國歐盟商會主席彥辭炒作中國對歐貿易順差一事。他稱，中歐貿易關係既不是一艘正在下沉的船，也談不上合作夥伴，「它是一艘長400米、裝載着2.4萬個集裝箱駛向歐洲、返程時卻幾乎空載的超級貨輪。」

復旦大學國際問題研究院中歐關係研究中心主任簡軍波則反駁說，歐盟對華推行脫鈎政策實屬不當，雙方應當攜手抵制貿易保護主義。

《南華早報》注意到，歐盟方面一系列針對中國的行動激怒了北京，中方表示將進行全方位反制。

路透社13日曾報道，中方外交官在西班牙馬德里一場會議上罕見直白地表示，中方對歐洲擬限制中國投資的計劃「深感失望」，並警告此類舉措把中方「逼到了牆角」，將迫使中國對歐洲「關閉大門」。

對於有媒體報道，歐委會正在抓緊制定一項新貿易工具，以應對中國「產能過剩」問題，商務部新聞發言人何亞東在5月21日的例行新聞發佈會上表示，如歐方以產能過剩為由，炮製針對中國的新的貿易工具，本質上是為了掩蓋自身產業的困境，抹黑打壓外部競爭。此舉不僅將對中歐經貿關係造成損害，還將破壞全球產供鏈的穩定，終將反噬歐產業發展，歐方對此應承擔全部責任。

2025年4月6日，比亞迪（BYD）在歐洲比利時的電動車展示中心。（Getty）

何亞東強調，中方不會主動挑事，但是一旦中國國家利益和企業正當的權益受到損害，不可能坐視不理；如歐方執意推動出台所謂新工具並對中國企業或產品採取歧視性限制措施，中方將堅決反制。

值得注意的是，歐盟不斷湧現的貿易保護行徑不僅引發中方反彈，也在歐洲內部引發巨大爭議。

一些分析人士警告，新政策中涉及本地含量要求、技術轉讓義務及「歐盟優先」採購條款，可能加劇全球貿易摩擦，並引發連鎖報復措施。

英國查塔姆研究所（Chatham House）就指出，法案中的「歐洲優先」機制，本質上意味着歐盟對自由貿易理念的明顯修正。與此同時，部分歐洲產業界和歐盟內部官員亦擔憂，新規可能增加企業合規成本、擾亂現有供應鏈，並進一步削弱歐洲市場長期標榜的開放性與競爭中立原則。

本文獲《觀察者網》授權轉載

