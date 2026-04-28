中歐矛盾顯現　學者：歐洲多國領導人訪華不意味關係顯著改善

中歐關係過去一周再現緊張，雙方在俄烏衝突、對台軍售、產業保護等多方面矛盾不斷，並互相制裁對方企業。受訪學者分析，歐洲多國領導人過去半年密集訪華，並不意味中歐關係已顯著改善；布魯塞爾目前高度警惕經貿產業受中國衝擊，正不斷對華加強保護主義措施。



歐盟委員會3月初正式發布 《工業加速器法案》（Industrial Accelerator Act）的立法提案，被視為歐洲重振競爭力、遏制產業衰退、避免數十萬工作崗位流失的關鍵舉措。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

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該法案針對電池、電動汽車、光伏及關鍵原材料等戰略行業設置「歐盟原產」比例要求，還要求外資通過轉讓技術換取市場。這對中國企業有價格和技術優勢的「新三樣」（電池、電動汽車、光伏）競爭力帶來結構挑戰，引發北京嚴正關切。

中國商務部發言人星期一（4月27日）批評歐盟法案對外商投資電池、電動汽車、光伏、關鍵原材料四大新興戰略行業設置諸多限制性要求，並在公共採購和公共支持政策中設置了「歐盟原產」的排他條款，構成嚴重的投資壁壘和制度歧視。

發言人警告，如果歐盟執意推動新法案，北京將不得不進行反制，堅決維護中企合法權益。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純接受《聯合早報》採訪時分析，西方過去幾年發現不可能對華脱鈎，但明顯對華去風險泛化；歐盟出台新法案是希望既保護本土產業，又要遏制中國優勢產業，還希望中國企業繼續投資歐洲、轉讓技術，僱用當地工人，助力歐洲製造。

針對歐盟也不再強調公平競爭，而是直接祭出產業保護舉措，丁純說：「（新法案）不是原來簡單地把你（中國）攔在外面，而是既想你為它（歐盟）所用，又給出一堆比較苛刻的限制。它現在更多的是既想要你的技術，或者要你去投資，但又一點都不想讓利給你。這其實就是我們講的既要又要還要。」

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他指出，歐盟出台新法案完全是從本身利益出發，不是因為目前與美國關係不好，就要顯著改善對華關係。

2025年12月以來，歐洲已有六國領導人訪華，包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）、芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、德國總理默茨（ Friedrich Merz）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）。

中國商務部長王文濤4月23日在北京會見空客行政總裁傅里（Guillaume Faury）時強調，今年以來歐盟多國領導人訪華，務實成果豐碩，體現中歐經貿關係的韌性和活力；中國願加強與歐洲的貿易和投資合作，推動中歐經貿關係穩定健康發展。

但王文濤也批評歐盟近期加嚴對華經貿限制措施，損害了中企對歐投資信心，嚴重影響中歐正常經貿合作。

中歐爆發新一輪貿易摩擦之際，美歐在上周五（24日）就關鍵礦產供應協調簽署協議，旨在降低對中國稀土供應依賴。中國商務部同日則罕見將七家歐洲軍工企業，列入軍民兩用物項出口管制清單，指這些實體曾參與對台軍售或與台勾連。

另一方面，歐盟上周出台兩年來規模最大對俄制裁方案，多家中企被指對俄輸送軍民兩用物資，被列入制裁名單。中國商務部發言人批評此舉嚴重破壞中歐互信和雙邊關係大局，表示將採取必要措施，警告所有後果將由歐盟承擔。

南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時指出，歐洲目前繼續高度擔憂烏克蘭戰爭，「安全上擔心美國靠不住，經濟上、產業上則擔心受中國衝擊比較大」。

朱鋒分析，歐洲目前希望加強戰略自主，進一步降低對美國的依賴，同時繼續在對華關係上去風險化，並轉向對市場、科技、產業不斷加強保護，應對世界經濟、國際戰略格局的動盪變化。

不過，朱鋒研判，中歐關係仍有很大發展空間，可共同維護目前受到衝擊挑戰的國際秩序、國際規則和國際治理體系。他說： 「現在最重要的是，中歐需要進一步加強高級別溝通對話，讓中歐成為儘快結束烏克蘭戰爭、伊朗軍事衝突的積極國際力量。」

丁純也指出，中歐之間的問題過去一周集中爆發，並不意味雙邊關係前景就一味悲觀：「作為主要的政經實體，中歐雙邊戰略合作也好，相互之間一定程度的依賴也好，不會因為今天經貿或科技的矛盾比較大，就變得不可調和，或者是沒有合作。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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