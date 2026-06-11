曼谷四面佛爆炸審逾10年　兩被告被判死刑　中國：支持嚴懲兇手

泰國曼谷南刑事法院6月11日就發生在愛侶灣神廟拉差巴頌四面佛的爆炸案作出一審判決，判處兩名被告、擁有中國國籍的維吾爾族男子阿德姆（Adem Karadag）和新疆本地人邁萊利（Yusufu Mieraili）死刑。中國外交部表示支持泰方嚴懲兇手。



事發於2015年8月17日下午6時55分，這是曼谷歷史上最嚴重的襲擊事件之一。爆炸造成20人遇難，其中包括6名泰國人和14名外國遊客。外國遇難者分別5人來自中國大陸、5人來自馬來西亞、2名香港人、1名印尼人和1名新加坡人，另有大量人員受傷。

案發後，泰國國家警察總署通過現場監控錄像發現，身穿黃色T恤的阿德姆將背包放置在事發地點後不久即發生爆炸。邁萊利涉嫌將炸彈交給阿德姆，並對爆炸進行拍攝。

2015年的曼谷四面佛恐襲案，造死20人死亡，當中包括2名港人。圖為泰國警方同年帶同疑犯，到案發現場附近重組案情。（Getty）

執法人員最終成功逮捕3人，先後在不同地方拘捕卡阿德姆、邁萊利和瓦娜（Wanna Suansan）。瓦娜被控協助爆炸案疑犯，控方認為其與土耳其籍丈夫曾為涉案人員提供住所和庇護，不過法官裁定檢方未能證明她與疑犯有關聯，宣告所有罪名均不成立。

中國外交部發言人林劍11日主持例行記者會時表示，當年的恐襲爆炸造成包括7名中國公民在內20人罹難、一百多人受傷，施襲者毫無人性、罪大惡極，中方支持泰方依法審判。