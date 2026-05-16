泰國曼谷貨運列車與巴士相撞 至少8死25傷 巴士陷火海｜有片
撰文：張涵語 成依華
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泰國曼谷一列貨運列車5月16日（周六）下午在曼谷機場快線瑪卡山站附近與一輛巴士相撞，事故目前造成至少8人死亡，25人受傷，其中2人重傷。事故原因正在調查中。
在事故後，巴士陷入火海，附近多車受牽連，據泰媒Thairath指，8具遺體均是在巴士內找到。
↓ 列車與巴士相撞影片 ↓
泰媒Nation Thailand報道，事故發生在周六下午3點40分左右，地點位於阿索克-丁登路（Asok-Din Daeng Road），介於拉瑪九路口（Rama IX intersection）與阿索克－碧武里路口（Asok-Phetchaburi intersection）之間。
警方表示，事故發生後，消防員和救援人員立即趕赴現場，此時火災已蔓延至巴士及附近車輛。他們補充說，這次事故涉及一列火車、一輛巴士、多輛汽車及電單車。
目前火勢已獲得控制，救援人員正繼續搜尋生還者。
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