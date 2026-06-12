世界盃｜南美掀足球巨星取名潮　「尼馬」與「麥巴比」最受歡迎

名字裏究竟蘊含着什麼？是預言中的勝利，還是對過往偉大傳奇的致敬？



當世界盃於周五（6月12日）拉開帷幕時，整個南美洲無數個被稱為「基利安」（Kylian）和「尼馬」（Neymar）的小傢伙們，都將緊密關注着那些賦予了他們名字的巨星們的命運。

但在一年後，根據下來哪些球員的表現大放異彩，准父母們可能會更傾向於選擇拉明耶馬（Lamine Yamal，西班牙）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele，法國）、哈利卡尼（Harry Kane，英格蘭）或者域天拿（Vitinha，葡萄牙）這些名字。

在正準備第五次參加世界盃的厄瓜多爾，最受追捧的足球運動員名字並非來自於肯迪利派斯（Kendry Paez），或者代表巴黎聖日耳門（PSG）兩次奪得歐洲冠賽冠軍的威廉柏曹（Willian Pacho）等本土球星。

厄瓜多爾近4000兒童取名尼馬

相反，厄瓜多爾民事登記局星期三（10日）公布的數據顯示，高居榜首的是巴西隊歷史射手王尼馬，他正準備迎來其第四屆、也可能是最後一屆世界盃。目前厄瓜多爾國內有多達3847名兒童與他同名。

曾率領法國奪得2018年俄羅斯世界盃冠軍的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）位列第二，有超過2800名兒童以他的名字命名；哥倫比亞隊長哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez，馬會譯名占士洛迪古斯）則以2136個重名人數位居第三。

阿根廷和葡萄牙的傳奇巨星利安奴美斯（Lionel Messi）與「C朗」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的名字（包括名和姓），也在厄瓜多爾的家庭族譜留下深刻的烙印。當地擁有1549個小「利安奴」、38個「美斯」、178個「基斯坦奴」，以及1006個「朗拿度」。

美斯拍攝蒙牛廣告時誕生爆紅表情包。（微博＠蒙牛乳業）

在哥倫比亞，這一排名順序則有所不同。2022年的數據顯示，當地有836名兒童被命名為「基利安」或「麥巴比」，超過269個「尼馬」，以及220個「基斯坦奴」或「朗拿度」。

不出所料，尼馬在他的祖國也啟發了一整代父母。根據2022年的人口普查，巴西國內有2443名兒童以這名傳奇球星同名。不過，五屆世界盃冠軍得主巴西國內也對「基利安（Kylian 或 Killian）」這個名字情有獨鍾，有超過400人以此命名。

「美斯」名號2023年迎來高光時刻

在對足球近乎瘋狂的阿根廷，「利安奴（Lionel）」這一名字在2023年迎來高光時刻。此前的一年，美斯剛剛率領國家隊奪得歷史第三座世界盃冠軍獎盃，奠定自己的傳奇地位，不過此後這個名字的受歡迎程度近年來有所下滑。

在智利，有一個家庭在2022年世界盃前夕成為全國頭條新聞。當時，他們迎來一名新生兒，並將其命名為「基沙文·麥巴比（Griezmann Mbappe）」，這兩個名字分別取自法國隊的前鋒基沙文（Antoine Griezmann）和現役的核心鋒線。

小基沙文的家族成員名單可謂「星光熠熠」：他的哥哥名叫「占士·莫迪歷（James Modric）」（哈美斯洛迪古斯與莫迪歷（Luka Modric）名字的結合體）；而他的堂兄弟裏還包括一名「恩尼斯達（Andrés Iniesta），西班牙傳奇前中場）」，一名「利安奴·美斯」，以及一名「尼馬·朗拿度」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

