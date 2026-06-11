世界盃｜沙灘赤腳訓練奇蹟晉級　庫拉索隊員乘無窗校車赴美參賽

世界盃2026決賽周6月11日（香港時間6月12日凌晨3時）在墨西哥城阿茲特克體育場（Estadio Azteca）揭幕，首次晉級世界盃決賽周的荷蘭王國自治構成國庫拉索（Curaçao）足球隊的亮相方式成為網絡熱話。



一段在社交媒體流傳的影片顯示，庫拉索足球隊全隊成員被拍到乘坐一部藍色無窗校車抵達美國，與其它國家的球隊使用的豪華大巴和私人飛機形成鮮明對比。喧鬧的音樂和球員們的歌聲，突顯他們的團結和輕鬆心態，有網民留言拿他們與電影《Cool Runnings》中著名的牙買加雪橇隊作比較。

《Cool Runnings》一部1993年的迪士尼經典勵志喜劇，改編自1988年加拿大冬奧的真實事件。劇情講述4名錯失夏季奧運短跑資格的牙買加田徑選手，在從未見過雪的情況下，突發奇想決定轉攻冬季項目——雪橇，牙買加隊當年沒見過雪卻去滑雪橇，而庫拉索隊作為超級小國，卻在資格賽淘汰牙買加等隊伍，歷史性殺入晉級世界盃決賽周，這都是弱者逆襲的勵志故事。

庫拉索隊員的訓練方式與傳統的世界盃國家隊球員備戰截然不同。球隊沒有豪華的訓練基地，平時在沙灘上進行排球式比賽和各種體能訓練，為足球生涯中最嚴峻的挑戰做準備。

為何這一抵達方式引發全球共鳴

校車場景之所以引人注目，是因為它折射出庫拉索務實謙遜的自我定位，以及他們歷史性晉級所帶來的自豪感。這座島嶼人口僅約15萬，其成就引發全球球迷的好奇，許多人因此第一次了解到庫拉索。對當地人而言，自關鍵戰逼平牙買加以來，這個世界盃席位一直是持續慶祝和團結的源泉。

從歷史性晉級到世界舞台

庫拉索的世界盃之路始於策略性招募有島嶼血統、在荷蘭出生的球員，在利用他們歐洲訓練的背景同時，逐步培養庫拉索的本土認同意識。自2011年加入國際足聯以來，足協逐步打造出一支有競爭力的隊伍，在十場預選賽中保持不敗，最終在客場驚險逼平牙買加鎖定出線名額。如今身處德國、厄瓜多爾和科特迪瓦所在的E組。

2025年11月18日，庫拉索球員賽前合影。（Reuters）

庫拉索是個怎樣的國家？

庫拉索（Curaçao）是位於加勒比海南部、靠近委內瑞拉海岸的一個島國，現為荷蘭王國的自治構成國。它面積僅444平方公里，人口約15.7萬，與鄰近的阿魯巴（Aruba）和博奈爾（Bonaire）並稱為加勒比海著名的「ABC群島」。

庫拉索人口組成非常多元，主要為非裔黑人後代，融合歐洲、阿拉瓦克原住民及猶太文化。當地官方語言是荷蘭文和帕皮阿門托文（Papiamentu）。後者是一種由葡萄牙文、西班牙文、荷蘭文及西非文言混合而成的獨特克里奧爾文。而且，多數居民都能流利切換英文和西班牙文。

港澳台居民免簽入境

持香港、澳門、台灣護照人士，前往庫拉索可以免簽證，每180天內總計可停留最多90天。

這個島國最著名地標是首都威廉斯塔德（Willemstad）。市中心的港口兩旁排列著一整片極具17、18世紀荷蘭殖民風格的尖頂山牆建築。

潛水天堂

全島擁有超過35個絕美沙灘和60多個世界級潛水點。由於珊瑚礁離海岸極近，遊客往往只需從沙灘步行游出幾米，就能看到清澈見底的藍色海底世界與豐富的海洋生物。