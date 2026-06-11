世界盃2026｜恩芬天奴為票價高昂辯護：要怪就怪北美市場

2026美加墨世界盃，將於本港時間周五凌晨3時揭開戰幔。國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）6月10日回應外界熱議的票價過高、裁判入境受阻等爭議，他開腔為賽事安排與定價機制辯護，他聲稱已經盡量壓低票價，喊話批評者應該責怪整個北美市場。



本屆世界盃擴軍至48隊、共104場賽事，小組賽最低140美元（約1100港元），為歷屆最高；而決賽普通席票價一度飆升破8000美元（約62,691港元），貴賓席票價高達73,200 美元（約573,621港元），遠高於卡塔爾世界盃的70至1600美元左右（約549至12,538港元）的票價。

國際足協面對質疑，已推出13萬張60美元（約470港元）特價票。恩芬天奴辯稱，高票價是北美市場環境所致，並非國際足協單方問題，低價門票最終只會流入黑市。他強調賽事平均票價低於500美元（約3918港元），與美國多項頂級體育賽事票價持平。

如果我們做錯了，那麼北美所有售票商可能也做錯了 國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）

2026年6月10日，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在記者會上為賽事安排與定價機制辯護。（Reuters）

本屆世界盃預計帶來110億美元（約862億港元）收入，恩芬天奴表示為保障大眾觀賽權，足聯已經刻意壓低收益、放棄更高獲利空間。

至於索馬里球證阿爾坦（Omar Abdulkadir Artan）入境遭拒一事，恩芬天奴表示國際足協無權干涉主權國家入境政策，只能幕後協調，他強調團隊已突破美伊衝突困境，成功爭取伊朗隊參賽資格。