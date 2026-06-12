伊朗戰爭｜美媒：美軍制訂哈爾克島奪島計劃多月　因風險大而擱置

美軍連續兩日向伊朗發動自衛打擊後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，有意奪取伊朗擁有大量處理石油設施的哈爾克島（Kharg Island）。據美媒報道，美軍過去數月一直在制訂奪取哈爾克島的計劃，但由於該行動涉及風險太大，因此一直被擱置。



美媒引述政府官員報道，白宮和五角大樓內部的觀點是，佔領哈爾克島或摧毀島上的能源基礎設施將有效地讓伊朗破產，並削弱其作戰能力，使其無法繼續戰爭。

特朗普表示一直有意奪取哈爾克島：

然而，官員們也向特朗普表示，此類行動可能需要出動大量的地面部隊，並可能造成美方重大傷亡。

鑑於這些考量，五角大樓和白宮已將佔領哈爾克島的任何行動視為「最終」（endgame）選項，一種可能徹底改變戰爭局勢但代價高昂的最後手段。

據報道，美軍早前曾對哈爾克島上的軍事設施進行過多次的大規模空襲，但這些攻擊都刻意避開了島上的關鍵能源基礎設施。

據路透社報道，哈爾克島位於波斯灣北端，距離伊朗海岸26公里，距離霍爾木茲海峽西北方約483公里。該島地處深水海域，是少數可以讓那些因體積過大而無法靠近伊朗大陸淺海的油輪停泊的島嶼。

在2月28日戰爭爆發前，哈爾克島處理伊朗90%的石油出口。佔領該島將嚴重擾亂伊朗的能源貿易，並給德黑蘭經濟帶來巨大壓力。伊朗是石油輸出國組織（OPEC）第三大石油生產國。

2026年2月25日，衛星圖像顯示伊朗哈爾克島（Kharg Island）的一個石油碼頭。（Reuters）

報道引述分析人士稱，美軍或可能迅速奪取該島，但此舉可能讓美軍陷入極大的危險之中，並延長而非縮短戰事。