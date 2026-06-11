美國完成新一輪對伊朗打擊　特朗普：美軍發射49枚戰斧導彈｜有片

美軍中央司令部（CENTCOM）6月10日宣布，美方當日對伊朗發動的新一輪襲擊已完成。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，美軍在行動中發射了49枚戰導彈及出動戰機襲擊伊朗境內的目標。



特朗普周三接受美國霍士新聞（Fox News）專訪時發表上述講話，稱美軍發射了49枚戰斧導彈襲擊伊朗境內目標，其中一些目標距離伊朗首都德黑蘭（Tehran）僅約64公里。他又指，美軍同時出動了戰機，摧毀了伊朗軍方在西南部靠近波斯灣的雷達系統和防空系統。

美軍中央司令部釋出軍艦發射戰斧導彈的片段：

特朗普另外透露，他已直接與伊朗官員進行交談，而對方要求他停止空襲。美軍空襲雖將在短期內結束，但不排除之後會對伊朗有更多空襲。

美軍中央司令部同日稍後宣布完成近一輪打擊行動，稱美軍在特朗普的命令下，對伊朗境內多個目標進行「自衛打擊」。

美國中央司令部指出，美軍對伊朗境內的軍事監視設施、通訊系統和防空設施發動攻擊。美國海軍陸戰隊、空軍和海軍的船隻則向對美軍和途經該地區水域的國際商船構成威脅的伊朗目標發射精確導引武器。

對此，伊朗稱已作出反擊，並聲稱已擊中並摧毀18個科威特和巴林境內美軍重要目標。半島電視台引述伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社，伊朗革命衛隊威脅指，美國的「狂妄之舉」將招致「地獄般懲罰」。