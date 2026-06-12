伊朗：處於最高級別戰備狀態 美國倘再攻擊將被嚴厲回應
撰文：蕭通
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伊朗塔斯尼姆通訊社6月11日報道，伊朗伊斯蘭議會國家安全委員會主席阿齊茲（Ebrahim Azizi）當日表示，伊朗武裝力量目前處於最高級別戰備狀態，並已做好應對各種威脅和挑戰的準備。伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）同日警告，如果美國再次企圖對伊朗發動攻擊，將遭到比以往更加嚴厲的回應，戰火將更加廣泛和擴大，並導致地區陷入不安全狀態。
阿齊茲出席已故高級將領巴蓋里（Mohammad Bagheri）紀念活動時表示，伊朗將對任何針對本國的敵對行動或威脅作出「堅決、有力、令對方痛苦和後悔的」回應。他強調，伊朗全國安全形勢處於有效掌控之下，武裝力量處於最高級別戰備狀態。
阿齊茲說，任何針對伊朗的戰略誤判都將面臨「載入歷史的回應」。他同時表示，伊朗武裝力量比以往任何時候，都更加做好了面對敵人的準備。
伊朗武裝部隊：美國言行矛盾導致地區動蕩
伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部指揮官表示，美國一方面宣稱協議與談判，另一方面卻居心叵測地採取惡意行動。美國言行之間的這種明顯矛盾，是該地區動蕩不安的根本原因，已危及貿易安全、國際經濟及各國安全，尤其是霍爾木茲海峽的安全。
該指揮官又稱，鑑於美國近期威脅打擊伊朗石油基礎設施，伊方也聲明，石油和天然氣出口要麼對所有人開放，要麼對任何人都不開放。
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