特朗普賊喊捉賊　扭曲「侵略」和「自衛」定義

當地時間6月11日凌晨，美軍中央司令部宣佈，美軍開始對伊朗境內多個目標展開所謂「自衛打擊」。伊朗境內多地又響起了劇烈爆炸聲。

美軍中央司令部在社交媒體平台發表聲明稱，美軍是根據美國總統特朗普的指示，開始對伊朗境內多處目標發動「追加的自衛打擊」。聲明稱，此次打擊是「對伊朗無理且持續侵略行為的回應」。

中央司令部的表述在網上遭到普遍譏諷，很多人認為，美方此舉完全是顛倒黑白、賊喊捉賊。

自衛這個詞，人們並不陌生。各國法律對此都有明確定義。雖然各國對自衛的邊界認定存在差異，但總體而言，是指為了使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產和其他權利免受正在進行的不法侵害，而採取的制止不法侵害的行為。只要不過界，不用對後果負責。

雖然「自衛」沒有地理空間限制，主要定義的是行為本身，但一個太平洋東岸的國家，跑到萬里之外印度洋腹地深處的一個海灣國家去「自衛」，還把人家的反擊行為稱之為「無理且持續侵略行為」，聽起來也有點太匪夷所思。

當年中國對越南發起「自衛反擊作戰」，那是越南在中南半島的侵略行為切實危害到了中國利益。甚至把戰火燒到了中國邊境。中國因此被迫行使自衛權捍衛自身利益，是完全正當合法的行為。

2026年6月10日，美國海軍驅逐艦發射戰斧巡弋飛彈，對伊朗發動新一輪打擊。 （X@CENTCOM）

前蘇聯的衛國戰爭，中國的抗日戰爭，歐洲主要國家在二戰期間針對德意法西斯的民族抵抗運動，包括正在進行的俄烏戰爭，本質上都是一個（群）國家在被敵國侵略時採取的反擊行為，都屬於民族自衛性質。

而美伊之間爆發的衝突，是美以先動手挑起戰事，然後伊朗才反擊。無論按照法律對「侵略」的解釋，還是對「自衛」的解釋，美以的行為都屬於標準的「無理且持續侵略行為」，伊朗才是在實施「自衛」。

伊朗封鎖霍爾木茲海峽，對部署有美軍基地的海灣國家發動打擊，通過擴大戰爭範圍反制美國，最多可以說是防衛過當。有點像是一個人在惡霸欺壓下一把反卡住對方脖子要和對方同歸於盡。雖然方法存在爭議，但是從法律以及正當性上不難理解。無論怎麼講，也輪不到美國「自衛」。

特朗普此次對伊朗發起的這輪襲擊，最多只能說是「報復性打擊」。或者換成美俄等霸權國家一向習慣使用的「先發制人打擊」。總之，沒有絲毫自衛性質。

用「自衛」一詞進行掩飾，一方面說明特朗普多少還有點羞臊意識，知道「報復性」和「先發制人」聽起來太蠻橫不好聽。一方面也是在為自身行為建立正當性，是想反過來暗示伊朗才是挑起戰事的一方。他是在通過對法律語言的錯位使用定義戰爭性質，屬於現代認知戰的一種。

只是不論特朗普怎麼玩弄辭藻藝術，都掩蓋不了美國最先挑起戰爭的事實，也改變不了戰爭的霸權主義和侵略性質。伊朗在這場戰爭中雖然處於弱勢，但因為對伊朗而言，這是一場民族自衛戰爭，具有天然正當性，所以在最大程度上凝聚了國民意志，引發了國際同情，成為其可以與美以對抗的最大資本。