特朗普：提名SEC前主席克萊頓出任國家情報總監
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於6月11日表示，將提名紐約南區首席檢察官、美國證券交易委員會（SEC）前主席克萊頓（Jay Clayton）出任國家情報總監，接替已宣布請辭的加巴德（Tulsi Gabbard）。
特朗普在社交平台上稱，法律界很少有人能像克萊頓般受人尊敬，敦促參議院盡快確認其提名。
路透社報道，克萊頓的官方履歷顯示，他曾任美國證券交易委員會主席，並以檢察官身份處理過一些著名案件，包括對委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的毒品恐怖主義案提出起訴。但履歷也顯示，他沒有情報領域背景，也沒有傳統的國家安全經驗。
在此之前，特朗普宣布任命聯邦住房金融局 （FHFA）局長普爾特（Bill Pulte），於6月19日起暫代國家情報總監職務，以接替預定6月30日離職的加巴德。不過，普爾特的臨時人事案遭到民主黨反對。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）直言，「普爾特不能擔任國家情報總監一職，這個職位太重要了」。
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