美國家情報總監辭職　美媒指遭邊緣化：擄走馬杜羅時她在做瑜伽

剛辭去美國國家情報總監一職的加巴德（Tulsi Gabbard），雖以陪伴丈夫抵抗疾病為由辭職，但外媒指她是遭白宮逼退，並披露她在政府內被邊緣化的關鍵時刻。《華爾街日報》5月23日報道指，這位出身夏威夷的前民主黨國會議員，任內多次被排除在重要國家安全決策之外。



今年1月，當特朗普的國家安全團隊為擄走委內瑞拉強人馬杜羅作最後準備時，加巴德卻在社交媒體上發布於夏威夷海灘做瑜伽的照片。

據報道，自去年夏天起，白宮官員便將她排除在相關規劃之外。

她與特朗普在伊朗核武評估上存在嚴重分歧。2025年3月，她公開表示情報界評估伊朗未建造核彈，但特朗普在三個月後公開駁斥其判斷，稱伊朗已「非常接近」擁有核武。

2025年7月23日，美國華盛頓，圖為加巴德出席白宮新聞簡報會。（Reuters）

2025年6月，加巴德在個人社交帳戶發布一段以廣島為背景、模擬核戰的警告影片，稱世界比以往更接近核毀滅邊緣。該影片發布後不久，美國便對伊朗主要核設施發動打擊。

此外，她任內花費數月調查2020年總統大選結果，並在今年1月參與聯邦調查局在喬治亞州一處點票中心的突襲行動，此舉遭民主黨人批評為不務正業。

隨著加巴德辭職，其職務將由副手暫代，標誌著其充滿內外爭議的15個月任期正式結束。