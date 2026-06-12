泰國長公主昏迷近四年終不治　終年47歲

泰國王室6月12日發聲明，指國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）長女帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）昏迷近四年後於11日晚離世，終年47歲。



路透社報道，泰國王室的聲明指，帕差拉吉帝雅帕公主因腹腔內感染、結腸炎、低血壓、心律不整及凝血障礙導致情況惡化，最終在11日晚搶救無效證實不治。預計泰國王室會為她舉行王室喪禮，全國亦會進入哀悼期。

帕差拉吉帝雅帕公主自2022年12月在當地東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）視察時心臟病發，並由直升機送到曼谷治療，惟一直都沒有甦醒跡象。王室去年8月中曾罕有地披露對方的健康狀況，指她出現嚴重血液感染，已開始使用包括抗生素在內藥物維持生命體徵穩定。

當時的聲明提到，公主的肺部和腎臟功能目前依靠醫療設備和藥物維持。

泰國王室在長公主近四年的住院治療期間，只透過數篇聲明公開她的情況。

作為泰王長女，帕差拉吉帝雅帕公主生前曾在泰國和赴美國攻讀法律與國際關係學位，並於聯合國工作及擔任泰國駐奧地利大使。她還致力於推動改善泰國及全球女性囚犯待遇，又努力促成聯合國2010年通過《曼谷規則》，即《聯合國女性囚犯待遇與女性罪犯非拘禁措施規則》。

在7月踏入74歲的哇集拉隆功尚未正式宣布王位繼承人，連同帕差拉吉帝雅帕公主在內，哇集拉隆功共有三名擁有王室繼承權的兒女。而在帕差拉吉帝雅帕公主離世前，雖然泰國王室繼承規則傾向於男性繼承人，但她仍被視為王位的有力競爭者。