泰國長公主昏迷近3年王室罕發聲：嚴重血液感染+設備維持器官運作
撰文：洪怡霖
出版：更新：
泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）長女帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）自2022年12月心臟病發入失去意識入院，然而至今，沒有任何跡象表明公主已經甦醒。王室周二（19日）罕有地發布關於帕差拉吉帝雅帕公主健康狀況的聲明。
根據著名娛樂雜誌《People》，泰國王室聲明稱，曼谷朱拉隆功紅十字醫院（Chulalongkorn Red Cross Hospital）醫療團隊檢測到，帕差拉吉帝雅帕公主出現嚴重血液感染，已開始使用包括抗生素在內藥物維持生命體徵穩定。
聲明引述醫生說法指，公主的肺部和腎臟功能目前依靠醫療設備和藥物維持。
在公主近3年的住院治療期間，泰國王室始終保持低調，僅發布過4次聲明。作為泰王長女，帕差拉吉帝雅帕公主在病倒前曾在泰國和赴美國攻讀法律與國際關係學位，曾任職聯合國並擔任泰國駐奧地利大使。
她還致力於推動改善泰國及全球女性囚犯待遇，又努力促成聯合國2010年通過《曼谷規則》，即《聯合國女性囚犯待遇與女性罪犯非拘禁措施規則》。
現年71歲的哇集拉隆功尚未正式宣布王位繼承人。在病倒前，雖然泰國王室繼承規則傾向於男性繼承人，但帕差拉吉帝雅帕公主仍被視為王位的有力競爭者。
哇集拉隆功與第一任妻子只有帕差拉吉帝雅帕一個女兒，與第二任妻子育有5名子女，離婚後這些子女隨母親流亡英、美國。然而，2023年，「二王子」瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse，又稱Vach）突然可以回泰國，引發外界對繼承順序變動的猜測。
目前普遍認為哇集拉隆功與第三任妻子所生的20歲幼子提幫功王子最可能繼承王位。
