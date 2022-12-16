泰國長公主心臟病發入院傳命危　大批民眾到醫院獻花祝福

泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）長女帕差拉吉帝雅帕（Bajrakitiyabha）公主12月14日心臟病發入院。不少民眾15日起往長公主所在醫院獻花祝福，全國寺廟亦開始為公主每日誦經。



《曼谷郵報》15日引述泰國王室聲明報道，帕差拉吉帝雅帕公主14日傍晚在呵叻府（Nakhon Ratchasima）訓練狗隻時，因心臟問題而失去意識，送往當地醫院緊急治療。聲明又稱，在她的病情穩定在一定的水平後，醫護人員以直升機將她送往曼谷的醫院治療。

外間更傳出公主可能命危、須安裝人工肺續命的消息，但王室未有公開相關資訊。

大批民眾聞訊後聚集在公主所在醫院獻花祝福。泰國國王哇集拉隆功與王后素提達（Suthida）當日到訪醫院向民眾致謝，又承諾會將鮮花轉送公主。官員們亦向公主肖像致敬祈福。

全國寺廟亦在同日起舉行每日法會，為祈求公主恢復健康誦經。

帕差拉吉帝雅帕公主現年44歲，為泰王哇集拉隆功擁有正式頭銜的3名兒女之一，據當地宮廷繼承法及憲法，有資格繼承王位，惟泰王從未指定繼承人。

聲明指，公主當日訓練的狗隻原定在本週參加由軍方舉辦的工作犬錦標賽。