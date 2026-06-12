日媒：日韓產業受伊朗戰爭重創　中國獨善其身有望主導市場

受美伊戰爭帶來的石油進口受阻影響，石腦油短缺危機正在日本、韓國等亞洲主要經濟體蔓延，日本食品包裝袋「褪色」、醫療物資供應承壓，韓國關閉部分工廠……《日經亞洲》（Nikkei Asian）6月11日注意到，而中國憑藉多元化的供應體系，在此次危機中獨善其身。



韓國化工產業協會代理會長、韓國錦湖石化首席執行官白鐘勳日前在日本福岡市舉行的一場行業會議上表示，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的關閉已演變為一場重大危機，暴露出亞洲石化產業的「結構性脆弱」。

報道稱，該海峽承擔著全球約20%的原油出口，其事實上關閉後，對亞洲地區的影響尤為明顯。美國能源資訊署資料顯示，經由霍爾木茲海峽運輸的原油中，超過80%的目的地為亞洲市場。

而石腦油是原油提煉過程中的重要衍生品，不僅是現代製造業和化工產業的核心基礎原料，還是半導體產業鏈關鍵上游材料。

原油進口受阻導致包括日本在內的亞洲多國出現石腦油供應危機。衝突爆發前，日本90%以上的原油進口和70%以上的石腦油進口都來自中東。如今，日本不得不對相關產品進行「瘦身」。

日本放送協會（NHK）上月報道稱，日本知名零食製造商卡樂B（Calbee，又譯卡樂比）已通知其商業合作夥伴，由於中東局勢導致印刷油墨和其他材料的供應不穩定，該公司旗下多款商品將改用黑白兩色包裝。

由於印刷油墨和其他材料的供應鏈不穩定，卡樂B多款產品將陸續換成「黑白兩色」的包裝。（圖/翻攝自YouTube@tbsnewsdig）

另據報道，石腦油還是生產醫用手套、注射器、導管、輸液袋等醫療物資的基礎材料，其短缺令日本醫療物資供應承壓。日本政府資料顯示，截至4月底，日本全國有近5000家醫療機構出現醫療物資短缺狀況，其中多數表示難以買到醫用手套。

與此同時，韓國和越南也被迫關閉部分使用石腦油進行生產的工廠。目前，這些亞洲國家正積極尋求從中東以外的地區採購石腦油，以維持產業供應鏈穩定。

《日經亞洲》稱，但擁有全球最大化工產能的中國受到的影響相對較小，其原油進口來源更加多元，除中東外，還包括俄羅斯等供應管道。而且，中國化工企業除了使用石腦油外，還會使用其他原料，例如從天然氣和煤炭中提取的乙烷。這使得中國在中東石腦油供應中斷的情況下，仍可保持化工產品的穩定生產。

日媒酸溜溜地指出，儘管來自中東以外地區的石腦油價格一度較衝突前翻倍，目前已有所回落，但整體價格仍高出約30%。如果這種情況持續下去，中國本已具備價格優勢的化工企業可能會進一步主導市場。

日本一家大型化工企業高管稱，「包括日本在內的亞洲石化行業的競爭力將進一步下降」。

2026年4月14日，據日媒報道，由於伊朗戰爭持續擠壓全球石油供應鏈，導致原料短缺，日本TOTO公司已暫停預製浴室的新訂單。圖為TOTO公司位於九州北九州市的總部大樓。（網絡圖片）

報道渲染道，亞洲石化行業一直以來就受到中國低價化工產品帶來的供應衝擊，盈利能力下降、舉步維艱，而正如白鐘勳所說，當前的中東危機對該行業來說無疑是雪上加霜。

面對行業困境，亞洲多國正加快產業整合步伐。乙烯生產能力高於日本的韓國，目前正由政府主導推進乙烯工廠的整合。泰國國家石油股份有限公司與泰國暹羅水泥集團4月宣佈，將研究合併雙方基礎化工和商品級塑膠業務。

泰國一個石化行業協會的主席Toasaporn Boonyapipat表示，即使在此次供應中斷發生之前，行業已開始向更精簡產能的方向佈局，提高設備利用率，更加注重專用和高附加值產品，但「如今，這種轉型正在加速，也更加迫切」。

報道稱，日本化工企業近年來持續推進產業重組，使生產能力與國內需求下降趨勢相匹配。日本石油化學工業協會會長、旭化成集團（Asahi Kasei Corporation）社長工藤幸四郎表示，在國際局勢充滿不確定性的情況下，產業仍需保留一定緩衝能力，以便靈活應對突發變化。

他認為，面臨共同挑戰的亞洲經濟體應建立更加緊密的互補合作機制，即使只是與地理位置相近的韓國加強交流、分散供應鏈風險，也將具有重要意義。

這張2026年3月26日拍攝的插圖，展示了霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及3D列印的油桶。（Reuters）

針對中東局勢帶來的供應鏈風險，日本政府4月提出了「POWERR Asia」合作框架，與亞洲國家共同構建資源供應鏈合作機制。此外，日本首相高市早苗還試圖安撫國內民眾和企業稱，儘管美國和以色列挑起的對伊戰事已使霍爾木茲海峽事實上關閉，但日本仍能在今年年底前維持石腦油的持續供應。

然而，《日本時報》6月5日報道稱，業內人士卻持相反觀點。日本能源經濟研究所訪問學者、日本丸紅株式會（Marubeni Corporation）社前社長兼董事長國分文也在一次網路研討會上敲響警鐘稱，日本最早可能在本月底就面臨石腦油衍生化工產品短缺的問題。

他還補充說，要為日本在衝突前從中東進口的1500萬升石腦油找到替代來源「是不可能的」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

