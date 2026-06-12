世界盃｜栃木動物園「神算鸚鵡」預測賽果：日本小組賽全勝｜有片

世界盃2026（FIFA World Cup 2026）本港時間6月12日正式揭幕，位於日本栃木縣那須市一間動物園的著名「神算鸚鵡」11日預測，日本國家足球隊將在對決荷蘭、瑞典和突尼西亞的3場小組賽中全勝。



日本放送協會（NHK）及日本共同網11日報道，該鸚鵡名為奧利維婭（Olivia），是一隻雄性非洲灰鸚鵡，過去曾多次準確預測不同比賽賽果而聞名，目前住在日本栃木縣那須市「那須動物王國」動物園。

動物園當日搭建了一個類似足球場的小平台，平台上插着日本國旗和其小組賽對手的國旗。奧利維婭將被放到平台上，以觀察牠會叼起哪面國旗。

奧利維婭先是對15日對決荷蘭隊的小組賽作出預測，牠經過一番猶豫，叼起日本國旗；牠預測另外兩場21及26日舉行的比賽時，最後也選擇了日本國旗，「預示」日本將小組賽中取得三連勝。

動物園管理員之後「解籤」道：「奧利維亞（在預測對決荷蘭的比賽時）一開始也拿不定主意，所以我認為這將是一場勢均力敵的比賽，但她最後選擇了『日本』，所以我認為日本最終會贏。」

據報道，奧利維亞過去已經預測了110場體育比賽的結果，其中包括足球和橄欖球比賽 ，準確率高達53.6%。不過日本今屆受到傷兵問題困擾，攻擊主力三笘薰及南野拓實分別因傷落選，隊長遠藤航11日亦因為傷患問題在最後一刻退隊兼告別國際賽生涯，因此「藍色武士」能否像奧利維婭的預測般順利，仍有不明朗因素。