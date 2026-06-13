伊朗外長：伊美諒解備忘錄或於數日內簽署

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）6月12日（周五）表示，一旦伊美完成最後階段的談判，諒解備忘錄將立即簽署並公布。第一階段將以遠程電子方式簽署，「這可能在未來數日內發生」。阿拉格齊又指，有關霍爾木茲海峽未來控制權的聲明「很快」就會發布。



阿拉格齊同日較早時表示，《伊斯蘭堡諒解備忘錄》(The Islamabad Memorandum of Understanding，伊斯蘭堡為巴基斯坦首都，此舉為承認巴基斯坦斡旋所作出的努力）的簽署從未如此接近。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後轉發了阿拉格齊的貼文。

阿拉格齊其後接受伊朗國營電視台Press TV訪問時表示，雖然談判仍有可能出現變數，但這項初步協議明確表明，伊朗已從衝突中變得更加強大。

據美媒報道，阿拉格齊又指，伊美諒解備忘錄將涵蓋許多議題，包括伊朗核計劃、解除制裁以及霍爾木茲海峽封鎖等。

他向國家電視台表示：「伊朗是這場對美戰爭的贏家。」

阿拉格齊提到，諒解備忘錄包含解決黎巴嫩衝突「以及所有其他戰線」的方案。

他還表示，備忘錄還將著重解決華盛頓和德黑蘭關係中的其他緊張因素，包括美國發表的「尊重伊朗主權」的書面聲明。

他強調：「威脅必須停止，必須尊重伊朗人民。」阿拉格齊補充說，如果美國選擇戰爭道路，伊朗已做好重返戰爭的準備。

他指出：「如果諒解備忘錄的條款得不到雙方遵守，最終協議將不會簽署。」

2026年1月30日，土耳其伊斯坦堡，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

一位不願透露姓名的美國官員向路透社表示，該協議滿足了特朗普的核心目標，並讓談判「處於非常有利的位置」。