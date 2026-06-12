傳美伊最快周日瑞士簽「宣言」　伊朗否認　伊媒公布14點草案內容

美媒6月12日引述消息人士指，美國與伊朗最快周日會在瑞士日內瓦（Geneva）簽署諒解備忘錄（MOU），不過德黑蘭方面其後否認，指尚未達成一致意見。伊朗傳媒則公布一份據稱為伊朗與美國的14點諒解備忘錄草案，內容包括霍爾木茲海峽按伊朗制定安排重新開放、在最終談判前先解凍一半伊朗被凍結的資產等。



美媒引述三名消息人士指，美方與伊朗的諒解備忘錄簽署儀式可能在瑞士日內瓦舉行，為距離特朗普和美國代表團下周在法國出席七國集團（G7）峰會地點不遠的地方，但一切尚未確實，消息人士暗示奧地利首都維也納也在考慮之列。儀式最快可能在周日上演。

2026年6月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室內發表講話。（Reuters）

備忘錄獲稱為「伊斯蘭堡宣言」

其中一位消息人士稱，該備忘錄獲稱為「伊斯蘭堡宣言」，以表彰巴基斯坦發揮的關鍵斡旋作用，簽署儀式將標誌外交談判「第二階段」的開始。

伊朗外交部其後否認，指「我們尚未就此事達成一致意見」。伊朗革命衛隊更指「任何關於在瑞士簽署協議或舉行面對面會晤的猜測，都完全是對關於美國提議和意願的誤解。」

伊媒公布14點草案內容

新華社報道，伊朗邁赫爾通訊社則公布據稱為美伊14點諒解備忘錄的草案內容，14點內容如下：

第一，在所有戰線立即並永久停止戰爭，包括黎巴嫩。

第二，美國承諾不干涉伊朗內政，並尊重伊朗伊斯蘭共和國主權。

第三，在30天內全面解除海上封鎖。

第四，美國承諾從伊朗周邊撤出其軍事力量。

圖為2026年6月11日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。 （WANA via REUTERS）

第五，霍爾木茲海峽將在30天內按照伊朗制定的安排重新開放。

第六，暫停針對伊朗石油、石化產品及其衍生品銷售的制裁，並允許伊朗完全使用相關金融收入。

第七，美國及其盟友須提出總額至少3000億美元的伊朗重建計劃。

第八，進行為期60天的談判，以達成最終協議。協議內容包括核問題、全面取消美國針對伊朗的一級和二級制裁，以及取消聯合國安理會和國際原子能機構理事會針對伊朗的相關決議。

第九，伊朗重申其在《不擴散核武器條約》中的承諾，不製造核武器。

第十，在談判期間，美國承諾不向地區增派軍事力量，也不實施新的制裁措施。

第十一，在最終談判的60天期間，解凍240億美元伊朗被凍結資產。其中一半資金必須在談判開始前向伊朗提供。

第十二，建立監督機制，以推動協議落實執行。

第十三，最終協議將通過聯合國安理會決議予以確認。

第十四，在解凍一半伊朗被凍結資產、暫停伊朗石油制裁以及解除海上封鎖之前，最終談判不會啟動。最終協議僅涉及濃縮鈾處置、鈾濃縮活動、解除制裁以及伊朗經濟重建計劃等議題。關於伊朗導彈計劃及其支持抵抗組織的問題，已被明確排除在議程之外。