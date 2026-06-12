特朗普稱伊朗外洩條款與實際不符　萬斯指簽署備忘錄不會解凍資產

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月12日（周五）否認美國已對伊朗做出重大讓步，指伊朗媒體就備忘錄相關條款的報道與事實不符。副總統萬斯（JD Vance）同日亦表示，不會因為伊朗與美國簽署備忘錄或出席會議而向其解凍資金，並補充說，這項潛在備忘錄的結構旨在確保只有在德黑蘭履行其義務的情況下，才會解凍被凍結的資產。



特朗普在網上發文表示：「伊朗洩漏給假新聞媒體的條款與雙方書面達成的協議條款完全不符。他們所說的，包括那份軟弱無力、毫無誠意的「達成協議」聲明，都與事實毫無關係。這些人極度不講信譽，與他們打交道，根本不存在什麼誠信可言。真是令人震驚！」

2026年6月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）否認美國已對伊朗做出重大讓步，指伊朗媒體早前就備忘錄有關條款的報道與事實不符。（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普又指：「此外，他們（伊朗）昨晚對離開霍爾木茲海峽的印度船隻發動的無人機襲擊被徹底擊退，這完全不可接受。他們最好趕快醒一醒，做該做的事情。」

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）同日早前報道，伊朗方面對該協議的解讀是：協議簽署後，美國將立即解凍伊朗部分被凍結的資產，剩餘部分將在後續談判中逐步解凍。

協議也指出，伊朗的核計劃將維持不變。

一位不願透露姓名的美國高級官員向路透社表示，按照協議，伊朗的濃縮鈾「將被銷毀和移除」，其核計劃也將被拆除。

據信，伊朗擁有408公斤的高濃縮鈾。

美方官員強調：「在伊朗履行協議之前，任何資金都不會被解凍。霍爾木茲海峽將保持開放。伊朗亦不得再資助在中東恐怖組織。」

2026年3月31日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署有關郵寄選票的行政命令時發表講話。（Reuters）

這位官員還表示：「這就是他們同意的。這是一項基於績效的協議。」