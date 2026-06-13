SpaceX收報160.95美元市值全球第六　紐約驚現馬斯克全裸氣球贈興

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 公司6月12日在納斯達克上市，股價收報160.95美元，較招股價135美元大升19%，公司市值2.1萬億美元，成為全球市值第六大企業。就在SpaceX 上市前夕，紐約市出現一個全裸馬斯克的充氣氣球，批評SpaceX旗下的Grok利用人工智能製作兒童色情片（SpaceX’s Grok makes AI child porn）。



據美媒CNBC報道，作為史上最大規模的新股集資（IPO），SpaceX（股票代號：SPCX）成功籌集750億美元（約5877億港元）後，以每股150美元的價格開盤。當日最高價為176.52美元。成交量超過5億股，接近Facebook上市首日的成交量（2012年約5.8億股）。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

6月12日，馬斯克與SpaceX 主席兼首席營運官肖特韋爾（Gwynne Shotwell）分別敲響開市鐘，馬斯克在德州，肖特韋爾則在紐約市的納斯達克交易所。

據報道，馬斯克憑其擁有的SpaceX和特斯拉股份總和成為世界首位萬億富翁，他最初創辦SpaceX是為了製造可重複使用的火箭，但如今該公司唯一盈利的部分是星鏈衛星互聯網部門。

與此同時，據英國《獨立報》報道，在SpaceX上市前夕，一個巨大的馬斯克充氣人偶出現在時代廣場。

這個高12米的全裸人偶，及其周圍的橫額列出了多項針對SpaceX旗下AI聊天機械人Grok的指控，其中包括「SpaceX的Grok利用AI製作兒童色情片」。

此前，批評人士和網絡安全組織聲稱，Grok被用於製作包含兒童在內的色情圖片。 SpaceX過往曾表示，會透過刪除非法內容、封鎖帳戶以及與執法部門合作等方式打擊平台上的非法內容。