SpaceX星鏈每日墜毀多枚衛星損失千萬美元！專家警告恐破壞臭氧層

據德國《商報》網站報道，「星鏈」每天都損失多枚衛星，價值成百上千萬美元。這是其母公司太空探索技術公司（SpaceX）增長和上市故事的代價。專家警告稱，這將帶來環境問題。



不明物體拖着耀眼的尾跡劃過德國南部的夜空，人們對其起源議論紛紛。不久之後，真相大白：那是馬斯克（Elon Musk） 旗下SpaceX的「星鏈」衛星殘餘物。

2026年4月6日，在美國加州洛杉磯威尼斯海灘，一名路人拍攝獵鷹9號火箭搭載星鏈衛星劃過天空留下的軌跡。（Reuters）

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損毀迅速

2024年8月27日的這宗轟動事件看上去是孤立的，但實際是一個體系的一部分。羅蘭貝格國際管理諮詢有限公司的航天問題專家說：「其商業模型已經將衛星定期墜毀納入了考慮範圍。」該企業甚至將其作為創新戰略的一環，它每周發射火箭，將技術效率更高的新衛星送入運行軌道，舊的衛星型號被取代，然後燒燬。

這件事幾乎還沒有受到重視。然而，這種發展才剛剛開始，並且可能演變成全球性的大規模現象。

2026年5月22日，SpaceX旗下的星艦V3（Starship V3）成功發射升空，進行第12次試飛。（X@SpaceX）

目前就已經有大約1.5萬枚衛星繞地球飛行，其中10260枚屬於SpaceX的「星鏈」——全世界最大的衛星星座。數字地圖能夠展現其規模：上萬顆光點覆蓋着地球，每一顆都是一枚活動的衛星。

增長還在繼續。美國聯邦通信委員會已經新批准了數千枚衛星，「星鏈」的長期計劃是讓衛星數量超過4.2萬枚。此外，SpaceX的首席執行官馬斯克還在開發新的業務模式，涵蓋從太空移動通信業務到太空計算中心等多個領域。目前，該公司甚至申請額外發射多達一百萬顆用於後一項業務。

這些系統都運行在數百公里高的近地軌道，其優點是能進行幾乎沒有時延的快速數據傳輸，而缺點是衛星不能永久停留在那裏。

這是因為，即使在500公里的高空，稀薄的大氣仍會發揮作用，逐漸減緩衛星的速度，使其在5至7年後不受控制地墜入地球大氣層並被燒燬。現在，「星鏈」每天就會損失1至2枚衛星。

成本高昂

2019年的早期「星鏈」衛星成本大約只有18萬美元。奎爾蒂航天公司研發部負責人凱萊布．亨利說：

初代型號非常非常便宜，但那些衛星也無法長時間停留，多數在一到兩年之後就從地球軌道脱落了。

新一代衛星更大更重，性能也更高。天體物理學家喬納森．麥克道爾預測了SpaceX的衛星網絡全面投入運營後世界將面臨的局面。這位專家認為，每天將有23枚衛星墜落；依據型號的不同，每天約有1800萬美元在空中燒燬。麥克道爾說：

如果考慮運營成本，那麼這套系統吞噬的投資成本就顯而易見了。

「星鏈」的移動通信計劃還將進一步推高墜毀率。現在，人們就已經可以藉助「星鏈」來發短信或打電話。然而，該項目仍處於起步階段。據奎爾蒂航天公司估算，「星鏈」在移動通信領域今年只能取得2億美元營銷額，與其200億美元的年度總收入目標相比，這只是很小的一部分。

「星鏈」目前運營着650枚用於「星鏈」移動通信的衛星。這一數字預計將大幅增長，已有1.5萬枚第二代衛星的申請提交。「星鏈」工程副總裁邁克爾．尼科爾斯在3月份巴塞羅那舉行的世界移動通信大會上表示，「星鏈」的獨特之處在於「它的飛行高度僅為350公里，比任何其他衛星星座都要低」。

優勢：信號質量更佳。

劣勢：壽命顯著縮短。在這個高度，空氣阻力更大——如果沒有主動的對抗調整措施，衛星會在幾周內墜毀。此外，覆蓋相同區域需要更多的衛星。

結果：發射次數更多，衛星數量更多——再次墜入大氣層事件也更多。



此外還要考慮外部風險。太陽風暴會使地球大氣層膨脹，增加空氣阻力。衛星下降高度的速度會加快，其系統也可能受損。

在最糟糕的情況下，外部事件（例如歷史上的卡靈頓事件）會讓數千枚衛星同時失靈，這可能對通訊和基礎設施造成全球性影響。然而，最大的不確定性可能卻隱藏在離地球更近的地方。

後果難料

這是因為，衛星燃燒殆盡後，並不會就此消失得無影無蹤。它們進入大氣層後，會分解成微小的顆粒。鋁、銅和砷等金屬會以氣態或細顆粒的形式到達高層大氣。在那裏，它們會引發一些我們至今仍未完全了解的化學反應。

2026年2月14日：一枚SpaceX獵鷹9號火箭搭載著24顆星鏈網路衛星，在日落時分從范登堡太空軍基地發射升空。（GettyImages）

現在，每年就有約兩千噸人造物質進入大氣層——此外，每年還有約1.2萬噸由金屬和岩石構成的隕石等天然物質進入地球大氣層並燃燒殆盡。隨着大型衛星星座的擴張，這一比例可能會顯著增加。

一些設想認為，未來高層大氣中相當一部分物質可能源於人造物質。研究人員認為這是一個日益增長的風險。不倫瑞克工業大學的空間物理學家萊昂納德．舒爾茨說：

長期以來，人們一直認為大氣層就像一個垃圾場——物質會自然消失，這是一種誤解。

對臭氧層的潛在影響尤為嚴重。釋放的顆粒物可能引發連鎖反應，從長遠來看，會破壞地球的保護屏障。人們目前仍然缺少可靠數據。然而，隨着每顆新衛星的發射，深入了解這些過程的緊迫性也日益凸顯。

因此，舒爾茨呼籲，科研機構和產業界應加強合作，「如果我們不攜手合作，就無法解決這個問題」。而太空網路競賽才剛剛開始，其影響可能遠遠超出軌道範圍。

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【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】

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