SpaceX上市　開市價150美元較招股價高11%　馬斯克遙距「敲鐘」

SpaceX（SPCX）6月12日上市，開市價為150美元，較招股價135美元高11%。納斯達克（NASDAQ）證券交易所舉行傳統「敲鐘」儀式，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）在德州遠距離參與儀式「敲鐘」，他在儀式稱「原以為SpaceX成功的機率不到10%」。

隨著SpaceX上市，他的資產突破1萬億美元，成為人類史上首位1萬億美元富翁，據英國樂施會（Oxfam）最新報告分析，他的財富總額超越全球最不富有的46%人口的財富總和，即約38億人。



納斯達克（NASDAQ）證券交易所在紐約舉行上市「敲鐘」儀式，由SpaceX總裁肖特韋爾（Gwynne Shotwell）等人出席，馬斯克則在德州遠距離「敲鐘」。

「原以為成功機率不到10%」

他在發言時談到「原以為SpaceX成功的機率不到10%」，指「說實話，（當時）如果有人告訴我SpaceX會成功，我一定會想，『兄弟，你肯定是吸毒了，因為我覺得這家公司會失敗。』」他說。

他之後又指「我們希望能夠用SpaceX的火箭，把任何想去月球、火星，或太陽系內任何地方的人，甚至未來某個時候想去太陽系外的人送上太空。」他指如今對公司能夠做到這一點充滿信心。

樂施會報告稱，馬斯克過去一年財富增長逾5500億美元（約4.3萬億港元），即平均每分鐘增約100萬美元（約784萬港元），其財富總額將超越全球最不富有的46%人口的財富總和。

樂施會警告，富翁擔任政治職務的可能性是普通人的4000多倍，巨額財富越來越多地被用來鞏固權力，削弱民主制度。機構同時指出，馬斯克的財富大量依賴美國政府合約，企業卻長期少繳或免繳聯邦所得稅，並提及馬斯克擔任美國政府效率部DOGE的負責人期間，主導解散美國援外機構，削弱全球扶貧力量。