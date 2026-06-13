Anthropic：美國禁止外國取得最先進AI模型

人工智能公司Anthropic 6月12日表示，美國政府以國家安全憂慮為由，下令禁止所有外國公民取得Fable 5及Mythos 5的人工智能模型。



路透社報道，Anthropic稱在12日接獲美國政府的出口指示，但內容沒有提及國安疑慮的特定細節。

不過根據Anthropic了解，華府認為留意到有人透過「越獄」（jailbreaking）取得Fable 5，公司因此需要遵守規定，向所有用戶暫停使用Fable 5和Mythos 5，但公司其他AI模型則不受影響。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

Anthropic亦認為有「誤解」，公司正嘗試盡快恢復所有模型供應。

美國防部資訊總監戴維斯（Kirsten Davies）在社交平台X發文，稱國防部支持以國家安全置於優先，指有些事情比利潤、釣魚式標題、上市前估值更重要，強調一直以美國優先。

報道引述一名美國官員證實，商務部發出口管制指示，暫停外國人士取消Fable 5及Mythos 5；一名在去年夏季參與AI行動計劃的白宮官員波爾（Dean Ball）發文表示，有關指示提出所有非美國人將限制使用Anthropic的最新模型，當中包括居於美國的外國人，這意味用戶面臨使用Anthropic模型時，或要出示公民身分證明。