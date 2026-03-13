Anthropic激怒美國防部　Palantir行政總裁：仍在使用Claude

Palantir行政總裁Alex Karp周四（3月12日）向CNBC表示，儘管AI企業Anthropic與五角大樓的衝突持續，但Palantir仍在繼續使用Anthropic的Claude工具，不過Palantir計劃在衝突之後加入其他大型語言模式。



Alex Karp表示，「我們的產品正在與Anthropic系統整合運作，未來也可能會與其他大型語言模型進行整合。」

2025年4月30日，美國華盛頓，Palantir Technologies聯合創辦人兼行政總裁卡普（Alex Karp）在Hill & Valley Forum2025上與Jacob Helberg一起在台上發表演說。（Getty）

美國總統特朗普（Donald Trump）此前2月27日表示，他已指示所有聯邦機構立即停止使用人工智能企業Anthropic的技術，並補充說，國防部和其他使用該公司產品的部門將有六個月的時間逐步淘汰其產品。

等到3月5日，美國防部則正式將Anthropic列入供應鏈風險（supply-chain risk）名單，限制其使用一項據兩名消息人士透露正被用於伊朗軍事行動的技術。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

目前Anthropic已於3月9日提出訴訟，試圖阻止美國防部將其列入國家安全黑名單。這讓Anthropic與美國軍方之間圍繞其技術使用限制的衝突進一步升級。