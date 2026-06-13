WSJ：美國多州聯手調查OpenAI　要求提供用戶與模型資料等文件

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）6月12日引述消息人士稱，美國多個州份的總檢察長已聯手對聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI展開調查，要求其提供多項業務活動及使用者影響的相關文件，其中包括廣告、用戶互動紀錄以及深度學習模型資料等等。OpenAI發言人其後發聲明，稱公司將認真對待各州提出的擔憂，並打算與它們進行建設性溝通。



據報道，OpenAI於12日收到一份由紐約州總檢察長發出的傳票，要求其提供廣告、用戶参與及留存情況、公司對消費者數據和健康數據的處理方式、未成年人士及長者相關活動資訊、深度學習模型以及公司內部政策等資料。

資料圖片：OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）的身影和OpenAI旗下ChatGPT 標誌。（Reuters）

對此，公司發言人重申，人工智能是嶄新而強大的技術，每天都致力以負責任的方式，安全地將其效益帶給大眾，公司將配合各州的調查，及進行溝通。

報道稱，OpenAI最近面臨多個訴訟及爭議，佛羅里達州本月稍早曾對OpenAI及其行政總裁奧特曼（Sam Altman）提起訴訟，指控後者明知產品存在安全隱患，卻依然發布該產品，無視可能對用戶造成傷害的警告，是全美首個對該公司提出訴訟的州份。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

另外，OpenAI還面臨其他過失致他人死亡的訴訟，加拿大一名母親近日就向OpenAI及奧特曼提訟，指控ChatGPT誘導其24歲女兒自殺。