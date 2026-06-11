OpenAI稱有中國帳戶用ChatGPT煽動反美情緒 中方：堅決反對抹黑
撰文：劉耀洋
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人工智能企業OpenAI於6月10日發布的報告中表示，他們發現一批源自中國的用戶試圖透過公司開發的ChatGPT煽動反美情緒，其中涉對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的批評以及介入美國內反對建數據中心的辯論。中國駐華盛頓大使館回應指，他們雖不了解OpenAI的研究報告，但堅決反對任何針對中國的抹黑。
路透社及半島電視台10日報道，OpenAI在報告中透露，他們發現有一群源自中國的用戶利用ChatGPT生成批評特朗普政府政策的標語和漫畫圖片，並將相關內容發布到社交媒體X。其中一幅最終被上傳至X的生成圖中，代表特朗普的人物揮舞錘子砸向一面寫着「全球未來」的牆。
圖為OpenAI在報告中展示的例子：
OpenAI表示，另一批涉事用戶則試圖介入有關人美國內反對建數據中心的辯論，包括生成並上傳指控建數據中心的電力消耗損害美國人利益的圖片。公司後來發現這些用戶源自一間為政府提供服務的中國科技企業，但未透露其具體資訊。
OpenAI首席研究員尼莫（Ben Nimmo）受訪時稱，這些行動似乎旨在利用美國的人工智能工具，反過來操縱有關於美國國內科技政策的辯論。
中國駐華盛頓大使館在回應媒體查詢時，稱對相關報告了解不深，但反對任何針對中國的無端攻擊或抹黑。
中國駐華盛頓大使館強調，人工智能正深刻改變人們的工作和生活方式，中方秉持以人為本的人工智能理念，倡導開放包容，確保人工智能造福全人類。
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