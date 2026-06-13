世界盃｜韓國對捷克賽事球場現大量空位 FIFA：球迷聚集在大堂
撰文：張子傑
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世界盃A組6月11日上演首輪分組賽，韓國以2比1反勝捷克，惟賽事期間被拍到墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）的球場內出現大片空位，令外界質疑球迷是否因為高昂的門票而卻步。國際足協（FIFA）12日回應，稱不少球迷聚集在大堂觀看賽事。
美媒報道，根據官方的數字顯示，韓國對捷克的賽事共吸引44,985人入場，當中包括FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infrantino），而瓜達拉哈拉球場本身可容納45,664人，因此當天的入座率甚高。
FIFA解釋，官方入場數字反映經掃瞄的門票和球場足跡內的觀眾數目，而不是透過視象評估場內比賽任何時刻的入座率。而在當天比賽期間，多名持票球迷被發現站在大堂內，而非留在指定座位內。報道指，當晚確是有大批球迷於大堂及特惠門票看台附近聚集。
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