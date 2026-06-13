世界盃｜Shakira開幕禮戴黑超勁歌熱舞　網絡竟掀「替身」陰謀論

世界盃2026（FIFA World Cup 2026）開鑼，拉丁天后Shakira在墨西哥的開幕禮上獻唱世界盃主題曲《Dai Dai》，沒想到表演時戴著墨鏡的她，竟在網上惹來「替身」陰謀論，質疑是她「替身」在表演。



在開幕禮上，這位49歲哥倫比亞歌手一如以往勁歌熱舞，未料部份網民把焦點放於「是否替身」，例如有瀏覽量逾300萬次的帖文稱「這不是Shakira，看看她唱《Dai Dai》時的舞步亂了，這是替身，她向所有人說謊了」、「我要哭了，為何他們讓Shakira的替身出現在典禮上？」

網民紛紛做「偵探」分析這位歌手的身型、髮型和太陽眼鏡，之後有粉絲指經過一番徹底「調查」後，指開幕禮上的表演者確是正版Shakira，「我來告訴你專業粉絲的說法：即那就是她。他們（專業粉絲）提到她額頭上有一道疤痕（意指以前照片也有），因為（開幕禮上）穿了厚底運動鞋，所以顯得更高挑，看起來也更瘦了。」

Shakira是世界盃「常客」，除了不止一次獻唱主題曲外，也曾多次在世界盃開幕禮或閉幕禮表演，故此網絡也出現不少搞笑說法，例如英國《鏡報》在社交網站發帖，戲指Shakira自2006年以來在世界盃的出現次數（4屆），已經較意大利國家隊（3屆）為多。

另有網民笑指Shakira如今在世界盃的地位，就有如女歌手Mariah Carey在聖誕節時的地位。

Shakira也將在這屆世界盃決賽再次現身，在中場表演環節獻技。

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