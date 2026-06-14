朝鮮重申擁核國家地位「不可逆轉」　形容美日韓要求棄核是妄想

朝鮮說，作為擁有核武器國家的地位「不可逆轉」，是確保地區穩定的關鍵，並拒絕美國及盟友要求棄核的呼籲。



朝鮮官方通訊社朝中社周日（6月14日）引述當局發言人的聲明說：「美國及附庸國對朝鮮的無稽之談……永遠無法改變朝鮮作為核武器國家的不可逆轉的地位。」

發言人也引述華盛頓向首爾和東京出售武器系統，作為平壤推進核計劃的理由，稱這是為「地區穩定與和平的有力保障」。

這名官員說：「無論美國、日本和韓國如何爭論，都無法改變朝鮮作為核武器國家的現狀。」

2026年5月11日，朝鮮領導人金正恩視察包括彈藥廠在內的多間軍工企業，對2026年上半年軍事生產任務的執行情況做出評估。（朝中社）

另據韓聯社報道，朝鮮外務省發言人通過朝中社發表談話，譴責韓美核咨商小組會議重申無核化目標一事，並稱議論解除交戰對方的核武裝，本身就是荒謬絕倫、痴心妄想。

平壤一再堅稱不會放棄核武庫，並將這一目標視為威懾力量的必要組成部分。朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正本月早些時候稱，這一政策是「不退讓的底線」。

朝鮮發表此聲明之前，韓國、日本和美國於周五（12日）在東京舉行了三方會談。據韓國外交部稱，在會談中，三國重申對「朝鮮半島完全無核化」的承諾。

自2019年與華盛頓的談判破裂以來，朝鮮一直在加速推進核武器計劃。當時，金正恩與美國總統特朗普在河內舉行的峰會無果而終。

2019年6月30日，朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普在韓朝邊境非軍事區板門店南側舉行會晤。（Getty Images）

這名發言人可能指的是談判失敗，他說：「時代潮流已經永久地改變了『無核化』進程，任何人都無法挽回。」

金正恩近日在平壤接待了中國國家主席習近平。此前，習近平在北京先後與特朗普和普京舉行了峰會。據雙方官方媒體報道，雙方都未提及無核化問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

