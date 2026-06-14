朝鮮重申擁核國家地位「不可逆轉」 形容美日韓要求棄核是妄想
撰文：聯合早報
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朝鮮說，作為擁有核武器國家的地位「不可逆轉」，是確保地區穩定的關鍵，並拒絕美國及盟友要求棄核的呼籲。
朝鮮官方通訊社朝中社周日（6月14日）引述當局發言人的聲明說：「美國及附庸國對朝鮮的無稽之談……永遠無法改變朝鮮作為核武器國家的不可逆轉的地位。」
發言人也引述華盛頓向首爾和東京出售武器系統，作為平壤推進核計劃的理由，稱這是為「地區穩定與和平的有力保障」。
這名官員說：「無論美國、日本和韓國如何爭論，都無法改變朝鮮作為核武器國家的現狀。」
另據韓聯社報道，朝鮮外務省發言人通過朝中社發表談話，譴責韓美核咨商小組會議重申無核化目標一事，並稱議論解除交戰對方的核武裝，本身就是荒謬絕倫、痴心妄想。
平壤一再堅稱不會放棄核武庫，並將這一目標視為威懾力量的必要組成部分。朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正本月早些時候稱，這一政策是「不退讓的底線」。
朝鮮發表此聲明之前，韓國、日本和美國於周五（12日）在東京舉行了三方會談。據韓國外交部稱，在會談中，三國重申對「朝鮮半島完全無核化」的承諾。
自2019年與華盛頓的談判破裂以來，朝鮮一直在加速推進核武器計劃。當時，金正恩與美國總統特朗普在河內舉行的峰會無果而終。
這名發言人可能指的是談判失敗，他說：「時代潮流已經永久地改變了『無核化』進程，任何人都無法挽回。」
金正恩近日在平壤接待了中國國家主席習近平。此前，習近平在北京先後與特朗普和普京舉行了峰會。據雙方官方媒體報道，雙方都未提及無核化問題。
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