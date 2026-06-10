朝鮮經濟回暖　對俄軍售賺百億美元外匯　借中俄「東風」逆勢增長

長期受制裁和孤立的朝鮮，因對俄合作及對華貿易回升，出現一定經濟增長勢頭。美國《華爾街日報》報道，朝鮮已成為「當今世界最令人意外的經濟增長案例之一」，其經濟活躍程度創下近年來新高。



《華爾街日報》星期天（6月7日）引述韓國央行的數據報道，朝鮮2024年實際國內生產總值（GDP）按年增長3.7%，創下八年來最高增幅。

因對俄合作及對華貿易回升，朝鮮出現一定經濟增長勢頭。（Getty Images）

外界普遍認為，這一增長與朝俄關係迅速升温密切相關。自2023年以來，朝鮮持續向俄羅斯提供彈藥和武器，並派遣超過1萬5000名士兵赴俄，以換取能源、建築材料和外匯收入。韓國國家安全戰略研究院推算，朝鮮通過對俄軍售獲得超過100億美元收入，成為推動經濟增長的重要動力。

朝鮮GDP增3.7%創近8年新高▼▼▼

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同時，朝中貿易也明顯回升。數據顯示，朝中貿易規模達到近八年來最高水平。朝鮮在手機、電子設備及數字服務領域所需的大量零件和設備，仍高度依賴中國供應，為經濟恢復提供了重要支撐。

經濟回暖首先體現在首都平壤。據報道，經營朝鮮旅遊業務的青年先鋒旅行社負責人羅萬．比爾德稱，他曾100多次訪朝，但在時隔數年重返平壤後，仍被當地變化所震撼。

他指出，如今平壤居民已開始使用叫車應用實時預約出租車，餐廳不僅出售披薩、炸雞翅等西式食品，還支持二維碼支付。街頭也出現更多中國產電動車，寵物店、網吧以及寶馬汽車銷售店等新業態陸續出現。

智能手機普及率同樣持續提升。俄羅斯旅行社「東方國際」告訴《華爾街日報》，朝鮮每年生產約50萬部手機，市場上的本土智能手機品牌已超過50個。

朝鮮每年生產約50萬部手機，市場上的本土智能手機品牌已超過50個。（YouTube@Mrwhosetheboss）

從夜間衛星照片來看，平壤的變化更加直觀。與2019年相比，2025年平壤夜間燈光亮度增加約三倍，顯示經濟活動明顯恢復。朝鮮去年還在平壤新建約1萬套住宅，規模甚至超過同期美國洛杉磯和芝加哥的新建住房數量。

美國加州大學聖迭戈分校朝鮮經濟學者斯蒂芬．哈格德認為，當前朝鮮經濟狀況可能已超過金正日執政後期水平，是金正恩執政以來最強勁的時期。

不過專家提醒，平壤的繁榮並不意味着朝鮮整體生活水平顯著改善。聯合國數據顯示，朝鮮約2600萬人口中近半數處於營養不良狀態，其經濟總量仍不足美國的1%。

《華爾街日報》指出，目前的經濟復甦主要集中於平壤及部分特權階層，尚未廣泛惠及全國民眾。這也意味着，朝鮮藉助對俄對華合作實現增長，但其基礎是否穩固、成果能否向更廣泛社會擴散，仍有待觀察。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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