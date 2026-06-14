日本今夏擬派團赴格林蘭島勘察稀土礦產　盼減少對中國依賴

據《日經新聞》報道，日本政府計劃最快今年夏天派遣代表團赴格陵蘭島，研究在此地採稀土等關鍵礦產的可能性，希望幫助日本企業投資當地稀土項目、減少對中國稀土的依賴。



報道指，代表團將由政府官員及企業代表組成，包括日本經濟產業省官員、貿易公司代表以及日本金屬及能源安全保障部（JOGMEC），屆時將會晤當地政府官員，勘測礦場規模、核算開採成本。

格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）去年11月呼籲日本、歐盟和美國聯合開發資源，稱「希望減少對中國依賴的國家都應與格陵蘭攜手合作」。

日本當前高度依賴中國稀土，此前因日本首相高市早苗涉台言論，中國進一步收緊對日本的稀土出口管制。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

格陵蘭島為丹麥自治領土，坐擁全球第八大稀土儲量，約150萬噸，隨冰川消融，當地開採條件持續改善。

報道指出，日本去年已完成當地礦場初步考察，確認極寒環境下可開展採礦作業，但在運輸上存在挑戰。日本或計劃聯合歐盟等合作搭建海外精煉廠，完善穩定的稀土供應鏈體系。