日本高級品種柑橘疑遭走私　苗木在中國電商平台銷售

由愛媛縣培育的高品質柑橘新品種紅公主（Beni Princess）的苗木，疑被人擅自帶出日本，並出現在中國的電商網站上銷售。



據共同社6月12日報道，農林水產大臣鈴木和紀向記者表示，政府已確認愛媛縣開發的Ehime Kashi No.48（商品名為紅公主）在中國網站上被販售。該品種於2022年在日本註冊為新品種，2025年3月開始正式出貨，以其源自紅瑪丹娜的質感和甘平的甜汁液著稱，被譽為「柑橘純種」。

資料圖片：中國電商平台淘寶上出現在售的紅公主（Beni Princess）的苗木。（Taobao）

愛媛縣已向中國申請品種註冊，但目前尚未完成。日本農林水產省於2025年發現該品種苗木以中文名稱在網上銷售。

此前，日本開發的葡萄品種也曾被帶往中國和韓國，促使日本政府加強了對攜帶植物種子和苗木出境的管制。當局正考慮進一步收緊規則，包括允許對尚未註冊的新品種發出禁令，阻止其被帶出日本。