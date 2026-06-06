黎巴嫩總統狠批伊朗：將我們當談判籌碼　人民為伊方利益付出代價

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）6月5日譴責伊朗將黎巴嫩當作與美國談判的籌碼，稱該國人民正為德黑蘭的利益付出代價。伊朗三個多月前遭到美國和以色列攻擊，黎巴嫩真主黨為聲援德黑蘭而攻擊以色列，引發以色列在黎巴嫩持續至今的軍事行動。



奧恩5日接受美媒專訪時，稱黎巴嫩人民已經厭倦了以色列和真主黨之間的戰爭。他表示：「我們已經受夠了，我們想要和平地生活......（黎巴嫩人民）應該生活在和平與尊嚴之中，他們不應該每隔5到10年就看到自己的家園被摧毀。」

2026年6月5日，黎巴嫩奈拜提耶（Nabatieh），以色列空襲一輛汽車後，現場濃煙滾滾。（Reuters）

伊朗將黎巴嫩停火視作與美國達成任何和平協議的條件，但奧恩批評伊方並不是真的想幫助黎巴嫩，僅把後者視為談判籌碼，並指伊黎雙方的利益並不一致。

奧恩表示：「你們（伊朗）不是為了幫助我們......黎巴嫩人民正付出代價…… （這）只是為了你們自身的利益。」他還抨擊大力支持真主黨的伊朗伊斯蘭革命衛隊，並隔空喊話指「這不是你們的國家，這是我們國家」。

圖為2025年3月28日，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）訪問法國時舉行記者會。（Reuters）

以色列和黎巴嫩政府此前已同意實施停火，前提是真主黨須完全停止攻擊，並從利塔尼河（Litani）以南的黎南地區撤離所有武裝人員。然而，真主黨已拒絕接受協議，稱其為消滅一部份黎巴嫩人民並奴役其餘人民的路線圖。